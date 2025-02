Livorno 12 febbraio 2025 Fine Vita, Toscana prima Regione a garantire questo diritto. Galletti (M5S) “Questa legge non è una minaccia alla vita, ma un’assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni”

“La legge sull’assistenza sanitaria nel fine vita è ora una realtà in Toscana. L’approvazione di questo provvedimento rappresenta un passo fondamentale per il riconoscimento della dignità e dell’autodeterminazione di chi affronta una malattia irreversibile.

Il dibattito è stato profondo e, in molti momenti, emotivamente difficile. Ognuno di noi ha votato con responsabilità, interrogando prima di tutto la propria coscienza, al di là delle appartenenze politiche.

Questa legge non è una minaccia alla vita, ma un’assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni nei confronti di chi chiede una risposta chiara e certa per vedere rispettata la propria dignità. Si tratta di un passo in linea con quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, che nelle sentenze 242/2019 e 135/2024 ha riconosciuto il diritto all’autodeterminazione nel fine vita.

Un ruolo decisivo è stato svolto dall’Associazione Luca Coscioni, promotrice della legge di iniziativa popolare che ha dato il via al processo istituzionale in Regione Toscana. Fondamentale anche il contributo dei suoi straordinari volontari, come Felicetta Maltese e Filomena Gallo, il cui impegno instancabile ha reso possibile questa discussione e l’approvazione della legge.

Questo risultato è un omaggio a Gloria e a tutte le persone che hanno lottato per anni affinché questo diritto venisse riconosciuto. Abbiamo portato avanti questa battaglia con determinazione, senza lasciare spazio a compromessi, sotterfugi giuridici o voti segreti.

Oggi, la Toscana compie un atto di civiltà.”

Così Irene Galletti, Presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle, in un post pubblicato su Facebook