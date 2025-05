Home

31 Maggio 2025

Finge di vendere ricambi da una disfattura, denunciato per truffa

I Carabinieri della Stazione di Castagneto Carducci, a seguito di accurati accertamenti, hanno individuato e denunciato all’A.G. di Livorno un uomo sulla trentina del napoletano, con numerosi analoghi precedenti di polizia, gravemente indiziato di essere l’autore di una truffa ai danni di una cittadina del luogo.

La vittima, alla ricerca di alcuni pezzi di ricambio per la propria auto, si era messa in contatto con una ditta di demolizioni, asseritamente con sede a Ferrara, di cui aveva reperito il recapito tramite una ricerca sul web. Dopo essere stata rassicurata dal sedicente titolare circa la disponibilità, presso i magazzini della ditta, dei pezzi di ricambio desiderati, la donna ha effettuato un bonifico di 120 euro verso l’IBAN che l’interlocutore gli ha fornito. Alla richiesta della vittima di poter pagare alla consegna, il sedicente venditore le aveva riferito di non poter adottare tale modalità per il primo ordine della cliente.

Dopo averle chiesto l’indirizzo per la spedizione, però, l’interlocutore è sparito, omettendo di rispondere ai molteplici messaggi e chiamate della donna, volti a conoscere lo stato della spedizione della merce pagata.

In ragione del protrarsi dell’attesa e senza che quanto dovuto fosse consegnato o ricevuto, la vittima, persuasa di essere stata raggirata, ha denunciato l’accaduto ai Carabinieri della Stazione di Castagneto Carducci che hanno avviato le indagini. Gli approfondimenti investigativi, partendo dalle interlocuzioni avvenute con la vittima e dall’analisi dei movimenti di denaro, hanno permesso di individuare il presunto sedicente venditore, che dovrà rispondere dell’accusa di truffa.