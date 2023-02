Home

6 Febbraio 2023

Finisce col veicolo contro il muro di una abitazione, aveva un tasso alcolico 5 volte superiore al consentito

Gabbro (Rosignano Marittimo, Livorno) 6 febbraio 2023

Il personale del Servizio Operativo Pronto Intervento e Viabilità del Comando Polizia Municipale di Rosignano Marittimo è intervenuto nella frazione di Gabbro per un sinistro stradale.

Sul posto gli agenti notavano il conducente del veicolo coinvolto nel sinistro allontanarsi dal teatro dell’incidente, dirigendosi fuori dalla sede stradale.

Con non poche difficoltà, gli agenti, coadiuvati dal personale della Misericordia di Gabbro intervenuto, sono riusciti a convincere il conducente, in manifesto stato di ebbrezza, ma non ferito, a tornare sul luogo del sinistro per gli accertamenti di rito.

A seguito dell’esito positivo dell’accertamento preliminare svolto per evincere l’eventuale assunzione di bevande alcoliche, il conducente è stato sottoposto ad accertamento strumentale mediante etilometro in dotazione alla pattuglia, risultando avere una concentrazione di alcool nel sangue cinque volte superiore al consentito (0,5 g/l).

Gli agenti hanno quindi provveduto a deferire il soggetto, un uomo di circa 50 anni residente nel Comune di Rosignano Marittimo, all’Autorità Giudiziaria per il reato previsto dall’art. 186 c.2 lett c) e c.2 bis del Codice della Strada, che aveva causato un incidente stradale guidando in stato di ebbrezza, a ritirare la patente di guida (peraltro risultata scaduta) ed a sequestrare il veicolo.

La pena prevista per tale violazione è quella dell’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno, da raddoppiare in quanto si è verificato un sinistro stradale.

Inoltre, la revoca della patente di guida e la confisca del veicolo verranno disposte dal Tribunale in caso di sentenza di condanna.

Una seconda pattuglia intervenuta sul luogo del sinistro ha invece provveduto al rilievo dell’incidente, dal quale è emerso che il veicolo coinvolto, prima di terminare la sua corsa contro il muro esterno di un’abitazione privata, aveva danneggiato anche un cantiere.

