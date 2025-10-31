Home

Livorno 31 ottobre 2025 Finisce contro un muro dopo l’impatto con un furgone, ferito motociclista 17enne

Grave incidente nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 31 ottobre, in via della Cinta Esterna a Livorno, dove un motociclista di 17 anni è rimasto ferito in modo serio dopo uno scontro con un furgone.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane, alla guida del mezzo a due ruote, si sarebbe scontrato con un furgone per poi essere sbalzato violentemente contro un muretto all’angolo con via del Cedro. L’impatto è stato particolarmente forte e il ragazzo, dopo l’urto, è rimasto a terra privo di sensi.

Immediata la richiesta di soccorso al 112: sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Rossa con l’automedica che hanno intubato e stabilizzato il giovane . A prestare i primi aiuti è stata anche una pattuglia della Guardia di Finanza che, trovandosi di passaggio, ha immediatamente fermato il mezzo e supportato i soccorritori, scortando poi l’ambulanza fino al pronto soccorso dell’ospedale di Livorno vista la gravità delle condizioni del giovane.

La Polizia Municipale ha chiuso temporaneamente il tratto di strada interessato per consentire i rilievi e ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. Il traffico nella zona ha subito rallentamenti.

Le condizioni del ragazzo, secondo quanto trapelato, sarebbero gravi ma non si esclude un miglioramento nelle prossime ore.