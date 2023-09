Home

20 Settembre 2023

Finisce fuori strada aveva un tasso alcolemico oltre il doppio del consentito

Collesalvetti (Livorno) 20 settembre 2023

I Carabinieri della Stazione di Stagno sono intervenuti in località Torretta a Collesalvetti per un incidente stradale senza il coinvolgimento di ulteriori autovetture.

In base ai primi accertamenti i militari hanno appurato che; un 59enne di origini milanesi ma residente a Campiglia Marittima, verosimilmente per la perdita di controllo del veicolo, è finito fuori strada in una scarpata a margine della carreggiata.

Immediatamente soccorso, ha rifiutato gli accertamenti ma non ha potuto esimersi dal controllo all’alcoltest, obbligatorio in caso di incidenti

A seguito del test risultavfa avere un tasso alcolemico pari a 1,23 gr/l, ben oltre il limite di 0,5 gr/l imposto dal codice della strada.

L’uomo è stato quindi denunciato per guida in stato di alterazione psicofisica ed ha subito il ritiro della patente di guida.

I controlli dei carabinieri finalizzati al contrasto dell’assunzione di droghe e l’abuso di alcool sono volti a garantire la sicurezza stradale in quanto tali condotte illecite costituiscono un preminente fattore di rischio sia per l’interessato che per altri ignari utenti della strada; fortunatamente in questo caso non ci sono state gravi conseguenze e nessuno oltre al 59enne alla guida è rimasto coinvolto nell’incidente.

