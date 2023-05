Home

Finisce fuori strada, conducente positivo a droga e alcol

12 Maggio 2023

Livorno 12 maggio 2023 – Finisce fuori strada, conducente positivo a droga e alcol

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cecina sono intervenuti in Rosignano Marittimo, frazione Vada, per un incidente stradale senza il coinvolgimento di altre autovetture. In base ai primi accertamenti i militari hanno appurato che un uomo della zona, classe 1989, verosimilmente per la perdita di controllo del veicolo, era finito fuori strada in una scarpata a margine della carreggiata. Immediatamente soccorso dal 118, è stato trasportato presso l’ospedale civile di Cecina, dove è risultato positivo per l’uso di droga e alcol, con un tasso alcolemico pari a 0,99 gr/l.

L’uomo è stato quindi denunciato per guida in stato di alterazione ed è stato segnalato alla Prefettura mentre la patente di guida è stata ritirata.

I controlli dei Carabinieri finalizzati al contrasto dell’assunzione di droghe e l’abuso di alcool sono volti a garantire la sicurezza stradale in quanto tali condotte illecite costituiscono un preminente fattore di rischio sia per l’interessato che per altri ignari utenti della strada.

