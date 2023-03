Home

12 Marzo 2023

Livorno 12 marzo 2023 – Finisce in un fosso in via del Littorale, ferito scooterista

Nella notte tra l’11 e il 12 marzo si è verificato un incidente stradale in via del Littorale a Livorno. Poco prima delle 04. 00 un giovane in sella al suo scooter è finito in un fossato per cause ancora da accertare. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori della Svs e della Misericordia di Livorno con un medico a bordo. Lo scooterista è stato trasportato in ospedale per gli opportuni accertamenti medici. Resta ancora da stabilire cosa abbia causato l’incidente

