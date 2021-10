Home

30 Ottobre 2021

Finissage Salmastro & presentazione “Una marea di analogica”

Livorno 30 ottobre 2021

Si chiude stasera, sabato 30 ottobre 2021 la mostra fotografica “Salmastro” organizzata e allestita presso i locali dell’associazione culturale Spazio, in occasione della mostra fotografica “Life’s a Beach” di Martin Parr. “Salmastro” è un circuito off inserito all’interno del Little Bit Festival curato da Chiara Cunzolo e Laura Sgherri e vuole essere un omaggio alla grande fotografia di Parr, dedita a cogliere la quotidianità della società contemporanea.

A chiudere questo mese ricco di eventi a tema marino, tra Dj set e pulizia delle spiagge, passando per video installazioni vintage, sarà lanciata una campagna di crowdfunding per finanziare la stampa del vinile “Una marea di analogica”.

“Una marea di analogica” nasce dalla collaborazione tra l’associazione culturale 8mmezzo e Di Maggio Baseball Team. Il progetto unisce immagini dei livornesi al mare catturate su pellicola, restaurate e digitalizzate da Michele Lezza della 8mmezzo, alle musiche di Di Maggio Baseball Team (Simone Di Maggio).

“Ho supportato questo flusso di immagini con la mia musica, coronando un sogno tenuto nel cassetto per molto tempo, realizzatosi proprio durante questi difficili anni pandemici” – ci dice Simone Di Maggio – “Adesso desidero che resti una traccia sonora dell’esperienza, nel formato audio più adatto a documentare questa atmosfera analogica: il vinile.”

Di Maggio Baseball Team sonorizzerà le immagini in due sessioni dal vivo, sabato 30 ottobre, alle 18:30 e alle 19:30 e sarà introdotto e presentato da Michele Lezza di 8mmezzo. Per l’occasione sarà anche proiettato in anteprima lo spot a sostegno della stampa del vinile che sarà possibile pre-ordinare sulla piattaforma di crowdfunding Eppela.

spaziocowo@gmail.com

