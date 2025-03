Home

26 Marzo 2025

Collesalvetti (Livorno) 26 marzo 2025 Finto incidente ai danni di una donna di Collesalvetti, denunciato un 44enne pisano

I Carabinieri della Stazione di Collesalvetti, nell’ambito di attività di servizio orientate a contrastare l’odioso fenomeno delle truffe, soprattutto quelle ai danni degli utenti della strada, hanno denunciato in stato di libertà un 44enne residente nel pisano, individuato dagli operanti quale presunto autore di una truffa perpetrata con la nota “tecnica dello specchietto” ai danni di una persona del posto.

L’uomo, a bordo di una vecchia auto, ha approcciato la vittima a Vicarello, anch’ella a bordo della propria auto, con il pretesto di chiederle un’informazione e, dopo un breve scambio di parole, è ripartito.

Poco dopo la donna si è vista raggiungere nei pressi della propria abitazione dallo stesso automobilista che, dopo averla seguita senza essere notato, le ha fatto credere di essere stato urtato da lei in occasione del loro precedente incontro e, a riprova, le ha mostrato una strisciata nera sulla sua auto.

La signora, in buona fede, ha creduto di aver arrecato il danno all’uomo e si è resa disponibile ad attivare l’assicurazione ma l’interlocutore l’ha subito dissuasa chiedendo un risarcimento immediato in contanti. La vittima ha quindi offerto tutto quello che aveva con sé in quel momento, ovvero 250 euro. L’uomo, preso il denaro, si è allontanato.

La donna tuttavia, insospettitasi per l’intera dinamica dell’episodio, si è rivolta ai carabinieri che hanno immediatamente avviato le indagini.

Grazie agli elementi forniti dalla stessa vittima tra i quali la targa dell’altra auto, opportunamente integrati gli accertamenti svolti, i militari della Stazione di Collesalvetti sono risaliti al presunto responsabile, peraltro già noto per precedenti specifici in materia di truffe. L’uomo dovrà rispondere all’Autorità Giudiziaria di Livorno del reato di truffa aggravata.