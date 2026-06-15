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Fiom, 125 anni di storia: oggi la targa celebrativa in piazza dei Domenicani

Cronaca

15 Giugno 2026

Fiom, 125 anni di storia: oggi la targa celebrativa in piazza dei Domenicani

Livorno 15 giugno 2026 Fiom, 125 anni di storia: oggi la targa celebrativa in piazza dei Domenicani

La Fiom quest’anno compie 125 anni. La Fiom è nata il 16 giugno 1901, nella sede della

Fratellanza Artigiana, a Livorno, dove si svolse il congresso fondativo. Il primo articolo dello

Statuto così recitava: «Con deliberato del I Congresso Nazionale tenutosi a Livorno il 16 giugno

1901 fu dichiarata costituita la Federazione italiana fra gli operai metallurgici (Fiom) o facenti parte

delle Sezioni annesse alla Federazione».

Si inizia lunedì 15 giugno con un’assemblea con le delegate e i delegati under 35 e poi alle ore

17.30 verrà scoperta una targa celebrativa della nascita della Fiom, in piazza dei Domenicani 16, a

Livorno.

Martedì 16 giugno, giorno dell’anniversario della nascita della Fiom, si terrà l’iniziativa dal titolo

«La storia al lavoro» dalle ore 10, presso il Cinema Teatro 4 Mori, via Pietro Tacca 16, Livorno.

La giornata sarà aperta dai saluti di Luca Salvetti, sindaco di Livorno, Massimo Braccini, segretario

generale Fiom Livorno, e di Gianfranco Francese, segretario generale Cgil Livorno. Seguirà la

relazione introduttiva di Luca Trevisan, segretario nazionale Fiom. Si alterneranno gli interventi di

Mona Abuamara, ambasciatrice Palestina in Italia, Gaetano Azzariti, costituzionalista, Università

La Sapienza di Roma, Luigi Ciotti, presidente Libera, Maurizio Landini, segretario generale Cgil,

Walter Massa, presidente Arci, Rossella Miccio, presidente Emergency, Tomaso Montanari,

rettore Università per Stranieri di Siena, Gianfranco Pagliarulo, presidente Anpi, Francesca Re

David, segretaria nazionale Cgil.

I lavori saranno conclusi dal segretario generale della Fiom, Michele De Palma