Fiom: Pierburg (Rheinmetall) Livorno in procinto di vendita, servono trasparenza e garanzie sul futuro dello stabilimento

18 Luglio 2025

“Lo stabilimento di Livorno è strategico.

Secondo fonti giornalistiche tedesche e internazionali, il gruppo Rheinmetall

sarebbe in fase avanzata di trattativa per la cessione della divisione Power System –

che comprende anche lo stabilimento Pierburg di Livorno – al fondo di investimento

statunitense One Equity Partners.

Si tratterebbe di un’operazione con un acquirente finanziario, orientato a strategie di

breve – medio termine, e che non offre garanzie industriali automatiche per la tenuta

dei siti produttivi.

Lo stabilimento di Livorno, con 245 lavoratori altamente qualificati, rappresenta un

presidio industriale strategico per l’intero territorio, con competenze meccaniche e

tecniche fondamentali anche nella prospettiva della transizione verso una mobilità

sostenibile.

Rheinmetall ha comunicato formalmente l’avvio del percorso di dismissione un paio di

mesi fa, ma da quel momento non ha fornito alcuna informazione aggiuntiva sullo

stato della trattativa, sui soggetti coinvolti o sul destino degli stabilimenti.

La FIOM ha già avviato un confronto con il Comune di Livorno e ha in programma di

coinvolgere formalmente la Regione Toscana e il Ministero delle Imprese e del Made

in Italy (MIMIT), chiedendo l’apertura di un tavolo istituzionale per garantire trasparenza,

tutela dell’occupazione e salvaguardia degli asset produttivi.

In coordinamento con la FIOM nazionale, si valuterà se esistono le condizioni per

richiedere l’attivazione della Golden Power, affinché l’operazione di cessione venga

vincolata a precisi impegni in materia di occupazione, investimenti e stabilità industriale.

Serve un’azione tempestiva e condivisa a livello sindacale e istituzionale per impedire che

decisioni di questa portata vengano prese senza trasparenza né confronto. Il futuro di

centinaia di lavoratori non può dipendere da logiche finanziarie imposte dall’alto.

Chiediamo un confronto immediato con Rheinmetall sullo stato della trattativa;

l’apertura di un tavolo congiunto con MIMIT, Regione Toscana e Comune di Livorno.

Chiediamo altresì clausole vincolanti per ogni eventuale acquirente su:

mantenimento dell’occupazione; continuità produttiva nello stabilimento, investimenti futuri,

rilancio industriale, norme anti delocalizzazione.

Valutazione del ricorso alla Golden Power, come già avvenuto in operazioni simili.

La FIOM continuerà a seguire con la massima attenzione l’evolversi della situazione, a

tutti i livelli, con l’obiettivo di difendere i posti di lavoro, il futuro dello stabilimento e il

ruolo produttivo del territorio livornese”.

E’ quanto dichiara Massimo Braccini, segretario generale Fiom Livorno e Grosseto

