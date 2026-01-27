Home

Fioretto, Brescia consacra il Fides: titoli, podi e continuità ai massimi livelli

27 Gennaio 2026

Livorno 27 gennaio 2026 Fioretto, Brescia consacra il Fides: titoli, podi e continuità ai massimi livelli

Dal 23 al 25 gennaio, le pedane di Brescia hanno ospitato la II Prova Nazionale di fioretto, articolata su tre giornate e dedicata alle categorie Cadetti (23 gennaio), Giovani (24 gennaio) e Assoluti (25 gennaio).

Un appuntamento chiave della stagione che ha visto il Circolo Scherma Fides assoluto protagonista, con risultati di grande impatto e prestazioni di altissimo profilo tecnico.

23 gennaio – Cadetti: dominio Fides, Picchi regina

La giornata inaugurale consegna al Fides uno dei risultati più prestigiosi dell’intera manifestazione. Elena Picchi conquista il titolo Cadetti, al termine di una gara che assume rapidamente i contorni della consacrazione.Dopo un girone perfetto, Picchi entra nel tabellone come numero 2 e non concede nulla: nelle prime fasi delle eliminazioni dirette domina con autorità, lasciando alle avversarie non più di sei stoccate complessive. Nei quarti supera Bedeschi 15-10 senza mai perdere il controllo dell’assalto. La semifinale contro Simeoni rappresenta il primo vero spartiacque: un confronto durissimo, risolto all’ultima stoccata (12-11), dove emerge tutta la freddezza dell’atleta livornese. In finale, contro Molteni, Picchi gestisce un assalto tatticamente complesso: va avanti, viene ripresa, finisce sotto di una stoccata e poi chiude con decisione nell’ultimo tempo per 15-12, laureandosi campionessa. Il podio si completa con Sveva Federici, terza classificata, protagonista di una prova altrettanto convincente. Girone immacolato, dominio iniziale e grande solidità nei momenti chiave: nei quarti supera Prenna 15-13, in semifinale vince Segat 15-12, fermandosi solo contro la compagna di sala Picchi. Un doppio podio che certifica la leadership del Fides nella categoria. In campo maschile, Giovanni Pierucci firma un terzo posto di grande valore. Dopo una sconfitta nel girone, reagisce con personalità, vincendo tutte le eliminazioni dirette senza mai concedere più di dieci stoccate. Nei quarti si prende una significativa rivincita contro Alteri, avversario che in passato lo aveva più volte eliminato, poi domina la semifinale contro Pignataro (15-9). Si arrende solo al vincitore Mancini, confermandosi tra i pochissimi in grado di competere stabilmente ai vertici della categoria.

24 gennaio – Giovani: solidità e profondità

Nella giornata dedicata ai Giovani, il Fides continua a raccogliere risultati di rilievo. Cristiano Fusco chiude con un ottimo top 16, mentre Elena Picchi, ancora impegnata da cadetta, e Giorgia Ruta conquistano anch’esse l’accesso ai migliori sedici.Completano il quadro un top 32 per Liza Takashvili e per Giovanni Pierucci, anche lui in gara da cadetto, ulteriore dimostrazione della capacità degli atleti amaranto di competere efficacemente con categorie superiori.

25 gennaio – Assoluti: Lombardi, continuità da fuoriclasse

Il gran finale degli Assoluti consegna al Fides un’altra prestazione di peso. Giulio Lombardi (Fiamme Gialle), reduce da due bronzi consecutivi in Coppa del Mondo, conferma il suo stato di forma conquistando un nuovo terzo posto.Inserito tra i favoriti, Lombardi domina il tabellone con autorità: nessun avversario riesce a superare le otto stoccate contro di lui. La sua corsa si ferma solo in semifinale, dove cede 15-13 al carabiniere Rosatelli, a un passo dalla finale. Un risultato che certifica una continuità di rendimento ormai stabile ai massimi livelli nazionali e internazionali. Sempre negli Assoluti, Beatrice Bibite, Elena Picchi (cadetta) e Giorgia Ruta (giovane) chiudono con un solido piazzamento nei primi 32 in campo femminile, mentre al maschile Raphael Rhys Pollitt e Gregorio Isolani ottengono anch’essi la top 32, in una gara di altissimo tasso tecnico.

