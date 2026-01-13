Home

Sport

Scherma

Fioretto, buoni risultati di Fides ai campionati nazionali a Bolzano

Scherma

13 Gennaio 2026

Fioretto, buoni risultati di Fides ai campionati nazionali a Bolzano

Livorno 13 gennaio 2026 Fioretto, buoni risultati di Fides ai campionati nazionali a Bolzano

FIDES – Qualificazione ai campionati nazionali assoluti di Fioretto, Bolzano, 10/11 gennaio

Buoni risultati per il Circolo Scherma Fides Livorno nella gara di qualificazione Zona Nord di fioretto, categoria Assoluti, disputata a Bolzano il 10 e 11 gennaio.

Nel fioretto femminile centrano la qualificazione alla seconda prova nazionale Assoluti di Brescia Sofia Raggio, Giorgia Ruta, Anita Betti, Sveva Federici e Veronica Pritelli. Spicca la prestazione di Sofia Raggio, che chiude con un eccellente terzo posto su 120 atlete: percorso netto nel girone e assalti dominati fino alla semifinale, dove si arrende a Bianchin, poi vincitrice della gara. Ruta e Federici si fermano agli ottavi, conquistando la top 16 dopo assalti molto combattuti, mentre Betti (20ª) e Pritelli (30ª) chiudono in top 32, staccando il pass per Brescia del 25 gennaio. Più indietro Cecilia Bonario, Priscilla Massa Di Palma e Ginevra Matteini, che non riescono a esprimere al meglio il loro potenziale.

Nella prova di fioretto maschile dell’11 gennaio, con oltre 200 atleti in pedana, si qualificano Gregorio Isolani (28°) e Riccardo Palmerini (33°). Ottimo il girone per entrambi: Palmerini esce al secondo turno ma, grazie al rendimento iniziale, conquista comunque la qualificazione; Isolani supera un turno diretto prima di fermarsi contro Iacomoni, poi salito sul podio. Più arretrati Luka Ramishvili, penalizzato da una gara sotto tono, e il giovane Francesco Ricci, per il quale l’esperienza maturata sarà preziosa in competizioni di questo livello.