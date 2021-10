Home

Sport

Scherma

Fioretto femminile, argento per Elena Picchi del Fides Livorno

Scherma

12 Ottobre 2021

Fioretto femminile, argento per Elena Picchi del Fides Livorno

Federscherma, Gran Premio Giovanissimi – Due medaglie per la Toscana nella terza giornata di gare

SPORT – RICCIONE 12 ottobre 2021

La terza giornata del Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving si è aperta con la gara di fioretto maschile Ragazzi, con il bronzo di Federico De Micheli. L’atleta del Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo ha visto fermarsi la sua corsa verso il titolo italiano solamente in semifinale sconfitto dal laziale Manfredi Di Russo per 15-7.

Nella prova di fioretto femminile Giovanissime, invece, medaglia d’argento per Elena Picchi del Fides Livorno .

L’atleta, allenata dal maestro Giuseppe Pierucci, si è arresa in finale a Maria Elisa Fattori del Club Scherma Jesi per 10-7 dopo aver sconfitto 6-5 in semifinale la trevigiana Gaia Casale. Una giornata che permette alla Toscana di raggiungere un totale di 7 medaglie dopo la prima tre giorni di gare: 1 oro, tre argenti e tre bronzi

7° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving – FIORETTO MASCHILE RAGAZZI – Riccione, 10 ottobre 2021

Finale

Panazzolo (Comini Padova) b. Di Russo (Frascati Scherma) 15-14

Semifinali

Panazzolo (Comini Padova) b. Addato (Frascati Scherma) 15-7

Di Russo (Frascati Scherma) b. De Michieli (Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo) 15-7

Quarti

Panazzolo (Comini Padova) b. Marchesi (Fondazione Marcantonio Bentegodi) 15-3

Sinopoli (Frascati Scherma) b. Addato (Frascati Scherma) 15-14

De Michieli (Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo) b. Vianello (Circolo Scherma Mestre) 15-8

Di Russo (Frascati Scherma) b. Iaquinta (Frascati Scherma) 15-10

Classifica (113): 1. Marco Panazzolo (Comini Padova), 2. Manfredi Di Russo (Frascati Scherma), 3. Federico De Michieli (Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo), 3. Mauro Addato (Frascati Scherma), 5. Joan Sinopoli (Frascati Scherma), 6. Pietro Marchesi (Fondazione Marcantonio Bentegodi), 7. Emanuele Iaquinta (Frascati Scherma), 8. Samuele Vianello (Circolo Scherma Mestre).

57° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving – FIORETTO FEMMINILE GIOVANISSIME – Riccione, 10 ottobre 2021

Finale

Fattori (Club Scherma Jesi) b. Picchi (Fides Livorno) 10-7

Semifinali

Picchi (Fides Livorno) b. Casale (Scherma Treviso) 6-5

Fattori (Club Scherma Jesi) b. Molteni (Comense Scherma) 10-6

Quarti

Picchi (Fides Livorno) b. Poggi (Circolo Scherma Aretino) 10-3

Casale (Scherma Treviso) b. Pirozzolo (Frascati Scherma) 10-8

Fattori (Club Scherma Jesi) b. Salimbeni (Club Scherma Cosenza) 10-3

Molteni (Comense Scherma) b. Cantarini (Club Scherma Ancona) 10-8

Classifica (61): 1. Maria Elisa Fattori (Club Scherma Jesi), 2. Elena Picchi (Fides Livorno), 3. Martina Molteni (Comense Scherma), 3. Gaia Casale (Scherma Treviso), 5. Giulia Salimbeni (Club Scherma Cosenza), 6. Giulia Poggi (Circolo Scherma Aretino), 7. Asia Pirozzolo (Frascati Scherma), 8. Anna Sofia Cantarini (Club Scherma Ancona).

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin