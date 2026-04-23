Home

Sport

Scherma

Fioretto, Italia regina al Cairo: Lombardi decisivo nella finale da brividi

Scherma

23 Aprile 2026

Fioretto, Italia regina al Cairo: Lombardi decisivo nella finale da brividi

Livorno 23 aprile 2026

Grande risultato internazionale per la scherma livornese. Al Cairo, nella tappa della Coppa del Mondo di fioretto maschile, Giulio Lombardi ha conquistato una prestigiosa medaglia d’oro nella prova a squadre, confermandosi tra i protagonisti del panorama mondiale.

L’atleta del Circolo Scherma Fides Livorno ha preso parte alla competizione sia nella gara individuale che in quella a squadre, distinguendosi in entrambe le prove per qualità tecnica e solidità mentale.

Nel torneo individuale Lombardi ha iniziato con grande autorità, chiudendo la fase a gironi con un percorso netto di sole vittorie, risultato che gli ha garantito il secondo posto provvisorio e l’accesso diretto al tabellone principale. Nei trentaduesimi ha superato con carattere il francese Bibard per 15-13, al termine di un assalto combattuto e gestito con lucidità nei momenti chiave. Il suo cammino si è poi fermato ai sedicesimi contro un altro atleta francese, Anane, che si è imposto 15-12 e che salirà poi sul podio. Per Lombardi un 18° posto finale, quarto tra gli italiani, che certifica comunque una competitività costante ad altissimo livello.

Il capolavoro arriva però nella prova a squadre. Il 19 aprile Lombardi è tornato in pedana con la Nazionale italiana, insieme a Macchi, Bianchi e Marini, in un quartetto capace di dominare la competizione. Gli azzurri hanno superato con autorità Taipei (45-20) e Cina (45-28), mostrando compattezza e qualità in ogni assalto, con Lombardi decisivo soprattutto nei momenti conclusivi.

In semifinale l’Italia ha avuto la meglio sulla Spagna per 45-31, grazie anche al contributo determinante del fiorettista livornese. La finale contro Hong Kong è stata invece una sfida tiratissima, risolta sul filo di lana con il punteggio di 45-43, che ha consegnato all’Italia una medaglia d’oro di grandissimo prestigio.

Per Lombardi si tratta di un risultato che pesa, non solo per il valore della vittoria ma anche per il ruolo sempre più centrale che sta assumendo all’interno del gruppo azzurro. Il suo percorso, fatto di continuità e crescita, lo proietta stabilmente tra i protagonisti della scherma internazionale.

Un bilancio più che positivo, dunque, per il talento labronico, che continua a portare in alto i colori di Livorno sui palcoscenici più importanti del circuito mondiale.