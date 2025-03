Home

7 Marzo 2025

Fioriscono i primi tulipani a Piazza San Jacopo: la primavera regala spettacolo e colori (Video)

Livorno inizia a vestirsi di colori grazie alla straordinaria fioritura di alcuni dei 50mila tulipani piantati in Piazza San Jacopo, nell’ambito del progetto “Wander and Pick Livorno 2025”. L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e l’associazione “Le Tribù della Terra – PACME Ong”; sta finalmente iniziando a regalare ai cittadini lo spettacolo tanto atteso, trasformando la storica piazza in un giardino fiorito dal grande valore paesaggistico ed emozionale.

I tulipani, appartenenti a 45 specie rare, stanno sbocciando in un suggestivo disegno cromatico studiato per esaltare la bellezza dell’area verde affacciata sul mare. Il risultato è un colpo d’occhio mozzafiato che attira livornesi e turisti, offrendo un’occasione unica per immergersi nella natura e riscoprire il piacere di una passeggiata all’aria aperta.

L’assessora alla mobilità e alla cura del verde urbano Giovanna Cepparello aveva sottolineato, già in fase di presentazione, l’importanza di questa iniziativa non solo per l’aspetto estetico, ma anche per il suo valore culturale e sociale. Il progetto, infatti, prevede giornate dedicate alla raccolta dei fiori; con un piccolo contributo destinato a sostenere l’associazione, i cittadini potranno portare a casa un tulipano, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente.

“La collocazione di questa piazza, ben visibile dal viale Italia e affacciata sul mare, ci regalerà un’esperienza unica” aveva dichiarato Cepparello. “Il verde non è solo estetica, ma un mezzo per creare comunità, un connubio tra arte, scienza ed emozioni”.

Alessandra Benati, coordinatrice dell’iniziativa, ha evidenziato il valore filosofico e psicologico di questo evento; i tulipani sono coltivati appositamente per essere recisi. Una tradizione che si vuole recuperare, incentivando le persone a prendersi cura delle piante anche nei propri spazi personali. Dopo la fioritura, infatti, i bulbi saranno donati ai cittadini, affinché possano continuare a coltivarli negli anni successivi.

Il progetto ha visto anche la partecipazione di esperti giardinieri peruviani, che con le loro tecniche tradizionali hanno garantito una disposizione armoniosa e naturale dei bulbi, rispettando le curve e le aiuole della piazza. Il risultato è una fioritura che, per circa tre settimane, renderà Piazza San Jacopo un vero e proprio quadro vivente.

Livorno accoglie così la primavera con uno spettacolo naturale che incanta e invita alla riscoperta del legame con la natura. Non resta che approfittarne: il giardino fiorito di Piazza San Jacopo aspetta tutti per una passeggiata tra i colori e il profumo dei tulipani.

