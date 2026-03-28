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“Fioriture Urbane”: Fondazione LEM lancia il contest fotografico per la prima edizione primaverile di Harborea

Ambiente

28 Marzo 2026

“Fioriture Urbane”: Fondazione LEM lancia il contest fotografico per la prima edizione primaverile di Harborea

Livorno 28 marzo 2026 “Fioriture Urbane”: Fondazione LEM lancia il contest fotografico per la prima edizione primaverile di Harborea

Livorno trasforma i suoi balconi e giardini in protagonisti: al via il concorso che celebra il verde domestico. Le dieci migliori opere saranno esposte a Villa Mimbelli dal 17 al 19 aprile 2026 per essere votate.

In collaborazione con Harborea, che quest’anno debutta con una speciale edizione primaverile, Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea lancia “Fioriture Urbane”, il contest fotografico finalizzato alla valorizzazione del verde domestico a cui si può partecipare attraverso l’obiettivo della propria macchina fotografica o del proprio smartphone.

Il concorso è gratuito e aperto a tutti. Per concorrere, i cittadini sono invitati a scattare una fotografia del proprio “angolo verde” — sia esso un balcone, un terrazzo o un giardino privato — e inviarla all’indirizzo e-mail fioritureurbane@fondazionelem.it nel periodo compreso tra il 28 marzo e il 10 aprile 2026.

“Fioriture Urbane”: Fondazione LEM lancia il contest fotografico per la prima edizione primaverile di Harborea

Nella mail dovranno essere indicati nome, cognome, numero di telefono, indirizzo e-mail ed eventualmente un titolo per lo scatto. Una commissione interna selezionerà, a proprio insindacabile giudizio, le 10 fotografie più meritevoli in base a criteri di qualità estetica, originalità e capacità di valorizzare il verde.

Le dieci opere finaliste saranno esposte allo stand “Padiglione Harborea” dedicato all’interno del parco di Villa Mimbelli durante i tre giorni della manifestazione. Sarà poi il pubblico di Harborea a decretare i vincitori: i visitatori potranno votare la loro foto preferita tramite un tablet presente presso la postazione espositiva. La premiazione dei primi tre classificati si terrà domenica 19 aprile alle ore 17.30 presso il teatrino di Villa Mimbelli.

L’iniziativa si inserisce nel quadro della collaborazione tra Fondazione LEM e la mostra mercato Harborea. Nata nel 2011 per promuovere l’interesse per il settore florovivaistico e prodotti complementari, piccole realtà dei produttori di piante rare e di un mondo artigianale legato ai giardini, la manifestazione non ha scopo di lucro ed è gestita interamente da volontari.

Quest’anno Harborea ospiterà il concorso internazionale di arte floreale dal titolo “Mediterraneo”. Il percorso espositivo si snoderà in tutto il parco di Villa Mimbelli, con ingresso dai Granai (via San Jacopo in Acquaviva, 71), dove sarà possibile visitare sia le installazioni floreali sia il Museo Civico Giovanni Fattori.