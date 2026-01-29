Home

29 Gennaio 2026

Livorno 29 gennaio 2026 FIPE Confcommercio Livorno rinnova i vertici: Federica Garaffa Cristiani confermata presidente

Federica Garaffa Cristiani è stata riconfermata presidente provinciale di FIPE Livorno. La rielezione è avvenuta all’unanimità e per acclamazione nel corso dell’assemblea delle categorie bar, caffè, pasticcerie, gelaterie, pub, ristoranti e pizzerie, nella sede di Confcommercio Livorno.

L’assemblea, convocata per il rinnovo degli organi direttivi a seguito della scadenza statutaria, è stata presieduta da Alessio Schiano, funzionario sindacale Confcommercio. Alla riunione ha partecipato una rappresentanza completa dei diversi settori dei pubblici esercizi.

Con la rielezione di Garaffa Cristiani, che guiderà l’associazione per il mandato 2026-2031, è stato nominato anche il nuovo consiglio direttivo provinciale FIPE, Sono stati confermati Marina Calvaresi del Bar Sole, Yann Inghilesi di Baracchina Bianca e Glamour Caffè. Fanno il loro ingresso nel direttivo Carlo Mancini della Barcarola, Arianna Orlandi del ristorante Montallegro Orlandi, Massimo Braccini del ristorante Da Noi – Il Piemontese, Adele Crocchi della pizzeria Solletico e Fabio Elettrico di distilleria Elettrico e Pub Elektro Fusion.

La prima a esprimere le proprie congratulazioni è stata la presidente provinciale di Confcommercio Francesca Marcucci, che ha rivolto un augurio di buon lavoro alla presidente riconfermata e al nuovo consiglio direttivo: «La conferma di Federica rappresenta un importante segnale di continuità e fiducia nel lavoro svolto in questi anni. Allo stesso tempo, l’ingresso di nuove energie nel direttivo arricchisce l’associazione di competenze, idee e stimoli fondamentali per affrontare le sfide che attendono il settore. A tutta la squadra FIPE va il mio più sincero augurio di buon lavoro, nella consapevolezza del ruolo centrale che i pubblici esercizi svolgono per l’economia e la vitalità del nostro territorio».

Nel corso del confronto successivo all’elezione sono emerse le principali priorità di lavoro per i prossimi anni: dalla promozione del territorio e dei locali, al tema della TARI e della gestione dei rifiuti, passando per la regolamentazione del suolo pubblico e dei dehors, il rafforzamento dei rapporti con le scuole alberghiere, il coordinamento del calendario eventi e la collaborazione con i comuni su progetti strategici come il Consiglio del Cibo di Livorno e la valorizzazione del pesce azzurro.

Garaffa Cristiani ha dichiarato: «Ringrazio di cuore per la fiducia rinnovata. Essere alla guida di FIPE Livorno è per me un grande onore e una responsabilità che sento profondamente: continueremo a lavorare insieme agli imprenditori del settore per tutelare e valorizzare i pubblici esercizi, che sono parte viva dell’identità di Livorno, dei suoi quartieri e della sua comunità».

Il nuovo consiglio ha infine espresso la volontà di mantenere un’impostazione aperta e inclusiva, invitando altri imprenditori del settore a partecipare attivamente alle attività associative. Le prime riunioni operative sono previste già nelle prossime settimane.

