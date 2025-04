Home

Cronaca

FIPE Confcommercio: ristorazione in provincia, tanti occupati ma imprese in diminuzione

Cronaca

13 Aprile 2025

FIPE Confcommercio: ristorazione in provincia, tanti occupati ma imprese in diminuzione

Livorno 13 aprile 2025 FIPE Confcommercio: ristorazione in provincia, tanti occupati ma imprese in diminuzione

Rapporto Ristorazione FIPE 2025

Alla fine del 2024 risultano attive 2.577 imprese nel settore della ristorazione in provincia di Livorno, su un totale di 21.927 in tutta la Toscana e 327.850 a livello nazionale. La provincia labronica rappresenta quindi circa l’11,8% del tessuto regionale, confermandosi come una delle realtà territoriali più significative per numero di attività legate alla ristorazione.

Federica Garaffa Cristiani, presidente provinciale FIPE Confcommercio Livorno:

“I dati mostrano con chiarezza un settore sotto pressione. A Livorno abbiamo un saldo negativo di 80 imprese nella ristorazione, su un totale di oltre 2.500 attività: significa che molte aziende faticano a reggere l’urto dei costi crescenti, dell’instabilità economica e della contrazione dei consumi. La crisi non è più solo figlia della pandemia: oggi pesano l’inflazione, l’aumento del costo del lavoro, gli affitti commerciali e l’incertezza sul futuro. La ristorazione continua a rappresentare una leva fondamentale del turismo e dell’identità cittadina, ma servono politiche locali e nazionali più coraggiose per sostenere chi ogni giorno tiene alzata la saracinesca”.

Federico Pieragnoli, direttore generale Confcommercio Livorno:

“Il calo delle imprese attive nel settore della ristorazione si inserisce in un quadro più ampio di sofferenza del commercio e dei servizi. La Toscana conta quasi mille imprese in meno nel comparto, e la provincia di Livorno ne rappresenta una quota significativa. Il tema oggi non è più la ripartenza, ma la tenuta: la tenuta delle famiglie, dei margini aziendali, dell’occupazione. Le imprese hanno bisogno di stabilità normativa, fiscalità sostenibile e misure concrete di incentivo. Se non si affrontano questi nodi strutturali, il rischio è vedere spegnersi non solo le insegne, ma interi pezzi di città”.

Nel 2024, in Toscana si contano 79.159 lavoratori dipendenti nei pubblici esercizi, un comparto che a livello nazionale coinvolge oltre 1 milione e 142 mila addetti. La provincia di Livorno registra 8.059 occupati, collocandosi tra le realtà toscane più dinamiche dopo Firenze (24.879) e Lucca (11.565). Seguono a distanza province come Pisa (7.021), Grosseto (5.741), Siena (5.732) e Arezzo (5.265). “Questi numeri”, conclude Pieragnoli, “confermano il peso strategico del settore non solo in termini economici, ma anche occupazionali: bar, ristoranti e attività di somministrazione rappresentano una fondamentale leva di impiego, in grado di assorbire personale anche da altri comparti e contribuire significativamente alla tenuta sociale ed economica del territorio”.

FIPE Confcommercio: ristorazione in provincia, tanti occupati ma imprese in diminuzione