Attualità

9 Luglio 2024

Firenze 9 luglio 2024 – FiPiLi, Azione Ncc: “Basta un incidente per bloccare mezza Toscana, pessimo biglietto da visita”



risiamo: basta un incidente e la FiPiLi va in tilt. E’ capitato oggi per l’ennesima volta nel giro di pochi giorni. La Toscana dà di sé un pessimo biglietto da visita a turisti italiani e stranieri”.

“La FiPiLi è un’arteria fondamentale per gli spostamenti in Toscana – dicono da Azione Ncc – ma ad oggi non è una struttura degna di un Paese civile. E’ un incubo tutto l’anno, ma soprattutto in estate quando al traffico dei lavoratori si aggiunge quello dei turisti. Serve un piano di investimenti per modernizzarla e renderla sicura nel più breve tempo possibile, basta con gli interventi tampone”.