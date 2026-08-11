FIPILI, manutenzione straordinaria, 4 milioni dalla Regione a Città Metropolitana

La Regione interviene con 4 milioni di finanziamento per le necessità di manutenzione straordinaria del manto stradale della FIPILI come deliberato oggi dalla Giunta regionale e come richiesto da uno degli enti locali di gestione, la Città Metropolitana. “Gli interventi si rendono necessari nel biennio 2026-2027 a causa della recente accelerazione del processo di deterioramento della piattaforma stradale – dichiara il presidente della Regione, Eugenio Giani -. Acquisito il dettaglio e la tempistica degli interventi da realizzare procediamo con la disponibilità finanziaria di 2 milioni di euro del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026, e di ulteriori 2 milioni del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2027”.

“Con la deliberazione di oggi è approvata l’assegnazione alla Città Metropolitana di Firenze del finanziamento regionale per gli interventi prioritari di manutenzione straordinaria su un’infrastruttura fondamentale per la Toscana, attraversata ogni giorno da migliaia di mezzi – afferma l’assessore regionale alle infrastrutture, Filippo Boni – Lo stanziamento di risorse aggiuntive per il biennio 2026-2027 è attribuibile al fatto che il nuovo contratto di Global Service per la gestione della FI-PI-LI, sottoscritto a gennaio 2026, è stato affidato applicando prezzi aggiornati rispetto al contratto concluso, oltre che alla necessità di manutenzione straordinaria nel biennio 2026-2027”.

Come precisato in delibera, al convenzione che regola la gestione della FI-PI-LI (rimessa a Città Metropolitana di Firenze e alle Province di Pisa e Livorno), prevede che nel caso in cui l’ente gestore evidenzi la necessità di attuare interventi aggiuntivi, la cui esecuzione richieda ulteriori risorse rispetto a quelle disciplinate dalla convenzione stessa, la Regione valuta la proposta e l’eventuale possibile finanziamento mediante risorse appositamente stanziate sul bilancio regionale. Sempre in convenzione l’obbligo per Città Metropolitana, proprio in qualità di ente gestore, di documentare la richiesta con specifica relazione tecnica in cui sono specificate le motivazioni della necessità delle ulteriori risorse e la priorità degli interventi aggiuntivi.