Firenze, Nardella blocca un blitz degli ambientalisti a Palazzo Vecchio

17 Marzo 2023

FIRENZE 17 marzo 2023 –

Attivisti ambientalisti hanno imbrattato di vernice arancione la facciata di Palazzo Vecchio a Firenze, ma sono stati bloccati dal sindaco Dario Nardella, che in quel momento si trovava sul posto per un sopralluogo sull’Arengario. I turisti presenti in piazza hanno fischiato gli ambientalisti, i quali, secondo le informazioni disponibili, appartenevano al gruppo Ultima generazione.

Subito dopo l’accaduto, sono iniziate le operazioni di pulizia della facciata di Palazzo Vecchio. Tra coloro che partecipano alla pulizia c’è anche il sindaco Nardella, che è salito su un ponteggio mobile munito di tubo dell’acqua e spazzola per rimuovere personalmente l’imbrattamento dalla facciata.

Nardella ha definito i responsabili “barbari” e ha condannato la loro azione, dichiarando ai cronisti che “non è così che si protesta e dovrebbero difendere la civiltà”. L’immediata reazione dei restauratori presenti in piazza ha permesso di intervenire tempestivamente e limitare il danno, utilizzando acqua per rimuovere la vernice. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

Il gruppo Ultima generazione ha rivendicato l’azione di protesta, motivata dalla bocciatura in commissione di bilancio del Senato della Repubblica di alcuni emendamenti a un disegno di legge riguardante il taglio di diversi sussidi ambientalmente dannosi (SAD) avvenuta il giorno prima.

