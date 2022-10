Home

Firenze: tenta di rubare bottiglie di Bolgheri, arrestato senza fissa dimora livornese

14 Ottobre 2022

Firenze: tenta di rubare bottiglie di Bolgheri, arrestato senza fissa dimora livornese

Firenze 14 ottobre 2022 – Firenze: tenta di rubare bottiglie di Bolgheri, arrestato senza fissa dimora livornese

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti presso un supermercato di via Cimabue a Firenze, dove hanno tratto in arresto, in flagranza di reato un 36enne

Il fatto è accaduto nella serata di mercoledì 12 ottobre 2022. L’uomo arrestato per l’ipotesi di tentata rapina è originario della provincia di Livorno, di fatto senza fissa dimora, già noto alle Forze dell’Ordine per reati specifici.

Il 36enne, veniva sorpreso dal personale di vigilanza per aver tentato di appropriarsi di alcune bottiglie di bevande alcoliche (vino Bolgheri). Per darsi alla fuga spintonava il personale della vigilanza ma veniva poi fermato grazie anche all’intervento dei Carabinieri

La refurtiva, bottiglie di vino del valore di circa 115 euro, è stata restituite al negozio. L’uomo, trattenuto nella camera di sicurezza è stato giudicato con il rito della direttissima

