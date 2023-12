Firenze31 espugna il campo del Priami

È brillante l’avvio di gara dei labronici. I locali non si disuniscono dopo un tentativo fallito dalla piazzola di Nicola Magni, spingono con efficacia e sbloccano, con merito, la situazione, con la meta in mezzo ai pali del valido terza linea Giacomo Marchi, a segno sugli sviluppi di una mischia a cinque.

Nicola Magni trasforma: 7-0. Paradossalmente i cartellini gialli rimediati nel giro di pochi minuti da due elementi del proprio reparto arretrato, Conti e Cini, risvegliano dal torpore gli ospiti.

14 contro 14 (dopo il rientro in campo di Conti e prima del rientro di Cini l’espulsione temporanea viene rimediata dal giovane mediano di apertura dei livornesi La Rosa), i fiorentini trovano la marcatura del pareggio.

Bella (29’), la meta dell’estremo Nannini, trasformata dallo stesso Conti: 7-7.

In chiusura di frazione, clamoroso l’intercetto di Cini, che ruba il tempo e l’ovale ai trequarti avversari e vola indisturbato sotto la porta nemica.

Facile la trasformazione di Conti: 7-14 all’intervallo.

Anche la ripresa è vivace ed equilibrata.

I padroni di casa accorciano le distanze (62’) con un piazzato di Nicola Magni (10-14). Al 71’ secondo intercetto di Cini che realizza, in contropiede solitario, la sua seconda meta personale e permette, dopo la facile trasformazione di Conti, alla sua squadra di toccare il massimo vantaggio (10-21).

Generosamente la LundaX Lions Amaranto, affidandosi al proprio pacchetto, prova il tutto per tutto. I fiorentini restano in 14 (giallo per il terza linea Minucci) ed incassano la meta di forza degli antagonisti.

È il prezioso pilone Claudio Lischi, sugli sviluppi di una touche battuta in zona d’attacco, a schiacciare oltre la fatal linea. Nicola Magni trasforma: 17-21 al 78’.

Manca il tempo per cercare una terza meta, che consegnerebbe il controsorpasso. Per la LundaX Lions Amaranto è la terza sconfitta consecutiva. Per fortuna dei livornesi il divario sulla zona ad altissimo rischio della classifica resta invariato.