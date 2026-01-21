Home

Firma protocollo Mimit Magna Closusers, l’intervento dei sindacati

21 Gennaio 2026

Livorno 21 gennaio 2026 Frima protocollo Mimit Magna Closusers, l’intervento dei sindacati

Si è appena conclusa una breve call informativa alla quale hanno partecipato i rappresentanti del Governo, della Regione Toscana, dei Comuni di Livorno e Collesalvetti e i vertici aziendali di Magna.

Nel corso dell’incontro siamo stati informati che, alla presenza del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il Governo si è assunto l’impegno di ricercare tutte le soluzioni possibili per supportare e sviluppare l’azienda, affinché possa proseguire il progetto di consolidamento sul territorio di Guasticce.

Il percorso illustrato parte dalla condivisione dell’accordo quadro sottoscritto il 27 giugno scorso, firmato anche dalle rappresentanze sindacali. A tal proposito, come RSU e Organizzazioni Sindacali, abbiamo richiesto alla Regione Toscana un incontro specifico di approfondimento, al fine di entrare ulteriormente nel merito del testo condiviso e verificarne pienamente contenuti, impegni e prospettive.

Una volta completate tutte le necessarie verifiche, informeremo puntualmente tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori, come da nostro metodo consolidato, garantendo la massima trasparenza.

Siamo pienamente consapevoli delle difficoltà che sta attraversando il settore automotive, una fase particolarmente complessa e incerta. Tuttavia, riteniamo che l’unica strada possibile per garantire un futuro industriale e occupazionale al sito di Guasticce sia quella di continuare a lavorare in modo unitario e responsabile con tutti i soggetti istituzionali coinvolti, per individuare soluzioni strutturali che vadano oltre il 2026/2027.

Il nostro impegno resta quello di tutelare occupazione, diritti e prospettive industriali del sito, mantenendo alta l’attenzione.

RSU FIM – USB Magna Guasticce

FIM CISL Livorno

USB Livorno