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Cronaca

Fishing Cup Testa e Lische 5a edizione

Cronaca

10 Luglio 2026

Fishing Cup Testa e Lische 5a edizione

Livorno 10 luglio 2026

Fishing Cup Testa e Lische

V edizione 11 luglio 2026

Circolo della Pesca e della Nautica Moletto di Ardenza

Livorno – 11 Luglio 2026

Una giornata in mare, dedicata alle persone disabili, ospitate a bordo delle barche dei pescatori del Moletto.

Programma:

ore 07.00 ritrovo dei partecipanti e trasbordo sulle barche da pesca

ore 08.00 uscite in mare ed inizio gara di pesca

ore 12.00 fine gara e rientro al porto

ore 12.30 pesatura del pescato e premiazione

ore 13.00 buffet e convivialità

Organizzatori

Sport Insieme Livorno APS e Circolo della Pesca e della Nautica Ardenza ASD

“Fishing Cup Testa e Lische” – finalità ed obiettivi

Questa gara di pesca giunta ormai alla sua quinta edizione è l’occasione per vivere una giornata in mare, dedicata alle persone disabili, ospitate a bordo delle barche dei pescatori del Moletto.

Rappresenta un’occasione unica per molti di vivere un’esperienza indimenticabile.

Questo evento ci permette anche di puntare l’attenzione sull’accessibilità dei porti e dei porticcioli della nostra regione.

Il mare dovrebbe essere alla portata di tutti, ma la conformazione della costa e l’inaccessibilità dei porti precludono a molti l’accesso al mare.

Il nostro obiettivo è quello di intraprendere, assieme alle istituzioni competenti ed altre associazione, un percorso che possa portare all’ampliamento delle libertà per tutti.

Partecipanti

La gara di pesca sportiva dalla barca è rivolta a tutti, con particolare riguardo alle persone con lesioni spinali provenienti da varie città della nostra regione.

Diamo l’opportunità a molti/e ragazzi/e di avvicinarsi al mare, alla pesca sportiva e alla nautica.

Grande novità di questa edizione è l’apertura verso i bambini (accompagnati da un genitore), dopo la grandissima partecipazione avuta ai corsi di pesca ed al I Trofeo Piccolo Pescatore del settembre scorso (gara di pesca dal molo che si terrà nuovamente a settembre 2026).

Regole e Programma

Ogni partecipante sarà ospitato a bordo di un natante con un esperto pescatore che farà

da tutor per tutta la sessione di pesca (i bambini saranno ospitati assieme al genitore

ma potranno partecipare anche con la propria imbarcazione).

Ritrovo ore 07:00 presso il Moletto di Ardenza, consegna materiale per la pesca ed esche, partenza ore 08:00, rientro per le ore 12:00 a seguire premiazioni e aperitivo/buffet.

Sport Insieme Livorno

L’Associazione Sport Insieme Livorno (S.I.L.) nasce nei primi anni novanta, il filo conduttore è stato il tennis in carrozzina con l’organizzazione di tornei nazionali e internazionali e la realizzazione di una scuola tennis stabile, diventata un punto di riferimento per molti atleti toscani.

Da circa tredici anni la S.I.L. ha volto lo sguardo anche verso il mare con molteplici attività e progetti in cui le nostre due barche accessibili consentono di vivere il mare in piena autonomia e sicurezza.

Attività come pesca sportiva dalla barca, corsi di vela, sup, snorkeling, sono finalmente accessibili anche a persone con gravi disabilità.

Altre attività praticate dai nostri associati sono: vela, hand-bike, tennis in carrozzina.

Il Moletto di Ardenza

Il porticciolo (moletto) è nato alla fine dell’800 come porto di IV categoria, per l’uso dei pescatori locali, quando Ardenza era un borgo distinto da Livorno.

Minato dai tedeschi durante l’ultima guerra, è stato ricostruito con il contributo del Ministero dei LL PP. Negli anni ’70 è stato fondato il Circolo della Pesca e della Nautica, in seguito intitolato allo storico presidente Emilio Mugnai, che ha ottenuto la concessione dello specchio acqueo, e realizzato l’assetto attuale.

La sua principale caratteristica è quella di essere vocato alla nautica POPOLARE.

Piccole barche da pesca, gozzetti, gommoncini, costituiscono ancora oggi la maggioranza dei natanti presenti. Esiste infatti a Livorno, ma anche altrove, tutto un insieme di fruitori della piccola nautica, pensionati, lavoratori, che poco ha a che fare con la Nautica da Diporto come è comunemente intesa, e che svolge un ruolo importantissimo, permettendo un’attività ricreativa ad una ben precisa fascia sociale.

Il moletto è completamente accessibile sia per quanto concerne le strutture ed i moli sia per quanto concerne l’ingresso sulle barche con una particolare gruetta istallata appositamente ed aperta a tutti coloro ne hanno necessità.

Il moletto è di tutti.

Istituzioni, Sostenitori, Partners

Comune di Livorno è partner del progetto

Moletto di Ardenza e S.I.L. sono gli organizzatori

Ortopedia Michelotti, uno dei sostenitori storici, da sempre con noi, per sostenere eventi e innovazioni

Nuova Simat, azienda dinamica e lungimirante che da qualche anno contribuisce a dare linfa ai nostri progetti Seajeat, azienda vicina a S.I.L. per l’assistenza ai loro autogonfiabili di salvataggio in uso a bordo delle nostre barche

BBraun, azienda leader in campo medicale, da anni condivide i nostri eventi

Reefer Terminal, CPL (compagnia lavoratori Portuali), CILP (Compagnia Impresa lavoratori Portuali

S.I.L. e Moletto di Ardenza sono grati a tutti coloro che in qualsiasi maniera ci sono

vicini e rendono possibile la realizzazione di questa importante manifestazione.

Le Federazioni

Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee