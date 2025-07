Home

Fishing Cup “Testa e Lische”,gara di pesca sportiva pensata per le persone con disabilità, iscrizioni aperte

16 Luglio 2025

Livorno 16 luglio 2025 Fishing Cup “Testa e Lische”,gara di pesca sportiva pensata per le persone con disabilità, iscrizioni aperte

Sono aperte le iscrizioni per la quarta edizione della Fishing Cup “Testa e Lische”, la gara di pesca sportiva pensata per le persone con disabilità, che si svolgerà sabato 26 luglio con partenza dal Circolo della Pesca e della Nautica Moletto di Ardenza, Livorno .

L’evento, organizzato dall’Associazione Sport Insieme Livorno APS (S.I.L.) e dal Circolo della Pesca e della Nautica Ardenza, è rivolto a tutti e in particolare alle persone con lesioni spinali e ha l’obiettivo di puntare l’attenzione sull’accessibilità dei porti.

Ogni partecipante sarà ospitato a bordo di un natante con un esperto pescatore che farà da tutor per tutta la sessione di pesca.

Ritrovo ore 07.00 presso il Moletto di Ardenza, consegna materiale per la pesca ed esche, partenza ore 08.00, rientro per le ore 12.00; a seguire premiazioni e aperitivo/buffet.

L’evento ha il patrocinio di Comune di Livorno e Regione Toscana.

“Questa gara di pesca – spiega Claudio Rigolo – presidente di S.I.L – è l’occasione per vivere una giornata in mare “insieme”, persone disabili ospitati a bordo sulle barche dai pescatori del Moletto, occasione unica per molti di vivere un’esperienza indimenticabile. Questo evento ci permette anche di puntare l’attenzione sull’accessibilità dei porti e porticcioli della nostra regione.

Il mare dovrebbe essere alla portata di tutti, ma conformazione della costa e inaccessibilità dei porti, precludono a molti l’accesso al mare.

Vorremmo intraprendere, assieme alle istituzioni competenti ed altre associazione, un percorso che possa portare all’ampliamento delle libertà per tutti”.

“La gara di pesca sportiva dalla barca – aggiunge – è rivolta a tutti, con particolare riguardo alle persone con lesioni spinali provenienti da varie città della nostra regione, diamo l’opportunità a molti/e ragazzi/e di avvicinarsi al mare, alla pesca sportiva e alla nautica. In questa edizione avremo più di venti partecipanti provenienti da varie province della Toscana”.

Istituzioni, Sostenitori, Partners

Regione Toscana è partner e sostenitore del progetto

Comune di Livorno è partner del progetto

Moletto di Ardenza e S.I.L. sono gli organizzatori

BBraun, azienda leader in campo medicale, da anni condivide i nostri eventi

Ortopedia Michelotti, uno dei sostenitori storici, da sempre con noi, per sostenere eventi e innovazioni

Nuova Simat, azienda dinamica e lungimirante che da qualche anno contribuisce a dare linfa ai nostri progetti

Seajeat, azienda vicina a S.I.L. per l’assistenza ai loro autogonfiabili di salvataggio in uso a bordo delle nostre barche

Reefer Terminal, CPL (compagnia lavoratori Portuali), CILP (Compagnia Impresa lavoratori Portuali

S.I.L. e Moletto di Ardenza sono grati a tutti coloro che in qualsiasi maniera ci sono vicini e rendono possibile la realizzazione di questa importante manifestazione.

Le Federazioni

Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee.

Info e prenotazioni:

Moletto di Ardenza Stefano: 335 7114831

Sport Insieme Livorno: Claudio 347 3515259