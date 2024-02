Home

Cronaca

Fit-Cisl proclama lo sciopero contro la gestione di Autolinee Toscane

Cronaca

1 Febbraio 2024

Fit-Cisl proclama lo sciopero contro la gestione di Autolinee Toscane

Livorno 1 febbraio 2024 – Fit-Cisl proclama lo sciopero contro la gestione di Autolinee Toscane

Venerdi 9 febraio la FIT-CISL proclama la prima azione di sciopero di 4 ore contro la gestione di Autolinee Toscane

Queste le motivazioni dello sciopero:

• Perché non possiamo più tollerare aumenti di produttività a fronte di un salario invariato.

• Per turni massacranti di guida, che non sono rispettosi della dignità dell’autista, eseguiti con bus datati.

• Per impegni orari che non permettono un minimo di vita privata.

• Per retribuzioni assolutamente inadeguate rispetto ad impegni lavorativi così gravosi; in particolare per gli autisti a cui vengono attribuite enormi responsabilità personali dovute anche al nuovo codice della strada.

• Per Il mancato turn-over degli impianti fissi con l’impoverimento di tutti quei settori collegati al trasporto pubblico.

• Per i continui servizi dati in subappalto che spesso non applicano il contratto di settore (autoferrotranvieri).

Come FIT-CISL ci siamo opposti ad AT per i motivi sopra indicati e perché riteniamo che Autolinee Toscane non ha dimostrato rispetto per chi, in un periodo di passaggio aziendale (con la gara unica regionale) e in un periodo di Covid e carenza ormai cronica di autisti, ha sempre garantito la mobilità dei cittadini.

La FIT-CISL chiede alle forze politiche che hanno a cuore il benessere dei tranvieri della provincia di livorno di raccogliere il nostro grido di aiuto e di schierarsi al fianco dei dipendenti che garantiscono la mobilita’ quotidiana di studenti, lavoratori e cittadini tutti.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin