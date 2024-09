Fiume Fine, lo sversamento è alla foce (Video). La pioggia risolve i danni causati dall”uomo?

Provincia

11 Settembre 2024

Vada (Rosignano Marittimo, Livorno) 11 settembre 2024 – Fiume Fine, lo sversamento è alla foce (Video)

A metà agosto, nel Comune di Santa Luce, uno sversamento di materiale fortunatamente non tossico ha causato una grave emergenza ambientale lungo il corso del fiume Fine, fino alla foce a Vada, nel Comune di Rosignano Marittimo.

L’incidente ha provocato la moria di molti pesci, soffocati dalla carenza di ossigeno in un fiume già provato dalla scarsità d’acqua e dalle alte temperature estive. A seguito di questo evento, il 18 agosto è stato emesso un divieto di balneazione alla foce del fiume Fine, tutt’ora in vigore, per evitare ulteriori danni ambientali.

Nelle ultime ore, però, un nuovo capitolo si è aggiunto a questa vicenda. Le forti piogge degli ultimi giorni, accompagnate da un’allerta meteo arancione; hanno causato un innalzamento del livello dell’acqua nel fiume, portando il materiale sversato ad “aggirare” gli argini del fiume stesso e a riversarsi direttamente in mare.

Le immagini del video diffuso mostrano l’enorme quantità d’acqua color marrone scuro che; trattenuta dalle forti mareggiate, si è accumulata alla foce, in attesa di disperdersi nel mare.

La domanda che ci si pone ora è se la natura, in questo caso rappresentata dalle piogge abbondanti, possa aver fornito una soluzione temporanea al problema creato dall’uomo.

Il materiale sversato, essendo non tossico, potrebbe infatti disperdersi nell’ampio “polmone” che è il mare, senza arrecare danni significativi all’ecosistema marino.

Le piogge torrenziali potrebbero, paradossalmente, aver accelerato un processo di purificazione naturale, rendendo più rapida la diluizione degli inquinanti e il ristabilimento delle condizioni ambientali.

Questo episodio solleva però riflessioni importanti. In che misura la natura può davvero riparare i danni che le infliggiamo? E quanto possiamo fare affidamento su eventi atmosferici, come la pioggia, per risolvere problematiche causate dalle nostre attività? La lezione sembra chiara: se da un lato la pioggia ha avuto un ruolo positivo in questa specifica situazione; dall’altro non possiamo contare sempre su di essa per porre rimedio ai nostri errori.

Le autorità locali continuano a monitorare la situazione, ma resta il fatto che l’uomo; con una gestione più attenta e responsabile dell’ambiente, dovrebbe evitare di creare condizioni che richiedano “rimedi naturali” straordinari.