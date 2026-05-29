FIV: Dal 29 maggio porte aperte nei circoli velici della costa Livornese per il Vela Day gratuito
Livorno 28 maggio 2026
Al via l’atteso appuntamento con il Vela Day 2026, la grande festa nazionale della
Federazione Italiana Vela pensata per avvicinare il grande pubblico, i neofiti e i curiosi al
mondo della vela e alla cultura dell’acqua. Dal 29 maggio al 2 giugno, l’evento aprirà
capillarmente le porte dei circoli velici in tutta Italia, potendo contare su ben 363 circoli
aderenti.
Per cinque giornate consecutive, i Circoli Affiliati accoglieranno gratuitamente bambini,
ragazzi e famiglie (a partire dai 6 anni compiuti) con l’obiettivo di far scoprire la bellezza della
navigazione e la ricchezza che fa del mare una risorsa inestinguibile.
Sulla costa livornese, abbracciando i centri di Livorno, Antignano, Quercianella,
Castiglioncello, Rosignano e Vada, il Vela Day vedrà la straordinaria attivazione di ben 10
circoli velici affiliati.
I partecipanti avranno l’opportunità di vivere un’esperienza diretta e in totale sicurezza a
bordo di imbarcazioni appartenenti a tutte le classi veliche idonee alla didattica della Scuola
Vela, suddivise in tre grandi macro-tipologie: la vela d’altura e crociera, le classiche derive
e le discipline del boarding (come windsurf e kitesurf), oggi in fortissima espansione e
capaci di generare un grande coinvolgimento emozionale.
Condotto con passione dagli istruttori federali e dai volontari dei Circoli Affiliati e sostenuto
da Kinder Joy of Moving, il Vela Day non offrirà soltanto dimostrazioni pratiche in acqua,
ma un vero e proprio palinsesto di attività: workshop educativi incentrati sull’importanza
cruciale della tutela del mare e della sostenibilità ambientale, incontri ravvicinati con velisti
esperti pronti a condividere le proprie storie, e momenti ludici interamente sviluppati per i più
giovani.
La partecipazione è totalmente gratuita, ma l’emozione di spiegare le vele al vento è
garantita. Per consultare l’elenco aggiornato dei Circoli aderenti nella Seconda Zona,
conoscere le sedi più vicine e scoprire i programmi specifici di ogni base nautica, è possibile
visitare la pagina ufficiale: federvela.it/vela-day .