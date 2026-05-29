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FIV: Dal 29 maggio porte aperte nei circoli velici della costa Livornese per il Vela Day gratuito

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29 Maggio 2026

FIV: Dal 29 maggio porte aperte nei circoli velici della costa Livornese per il Vela Day gratuito

Livorno 28 maggio 2026

Al via l’atteso appuntamento con il Vela Day 2026, la grande festa nazionale della

Federazione Italiana Vela pensata per avvicinare il grande pubblico, i neofiti e i curiosi al

mondo della vela e alla cultura dell’acqua. Dal 29 maggio al 2 giugno, l’evento aprirà

capillarmente le porte dei circoli velici in tutta Italia, potendo contare su ben 363 circoli

aderenti.

Per cinque giornate consecutive, i Circoli Affiliati accoglieranno gratuitamente bambini,

ragazzi e famiglie (a partire dai 6 anni compiuti) con l’obiettivo di far scoprire la bellezza della

navigazione e la ricchezza che fa del mare una risorsa inestinguibile.

Sulla costa livornese, abbracciando i centri di Livorno, Antignano, Quercianella,

Castiglioncello, Rosignano e Vada, il Vela Day vedrà la straordinaria attivazione di ben 10

circoli velici affiliati.

I partecipanti avranno l’opportunità di vivere un’esperienza diretta e in totale sicurezza a

bordo di imbarcazioni appartenenti a tutte le classi veliche idonee alla didattica della Scuola

Vela, suddivise in tre grandi macro-tipologie: la vela d’altura e crociera, le classiche derive

e le discipline del boarding (come windsurf e kitesurf), oggi in fortissima espansione e

capaci di generare un grande coinvolgimento emozionale.

Condotto con passione dagli istruttori federali e dai volontari dei Circoli Affiliati e sostenuto

da Kinder Joy of Moving, il Vela Day non offrirà soltanto dimostrazioni pratiche in acqua,

ma un vero e proprio palinsesto di attività: workshop educativi incentrati sull’importanza

cruciale della tutela del mare e della sostenibilità ambientale, incontri ravvicinati con velisti

esperti pronti a condividere le proprie storie, e momenti ludici interamente sviluppati per i più

giovani.

La partecipazione è totalmente gratuita, ma l’emozione di spiegare le vele al vento è

garantita. Per consultare l’elenco aggiornato dei Circoli aderenti nella Seconda Zona,

conoscere le sedi più vicine e scoprire i programmi specifici di ogni base nautica, è possibile

visitare la pagina ufficiale: federvela.it/vela-day .