20 Giugno 2023

Flash mob davanti al Comune contro la cementificazione (Foto e Video)

Livorno 20 giugno 2023 – Flash mob davanti al Comune contro la cementificazione (Foto e Video)

Stamani alle 12, mentre era in atto la seduta della Quarta Commissione Consiliare (Assetto del Territorio), cittadini di vari comitati che si occupano di ambiente e salute pubblica, hanno manifestato con un flash mob davanti al comune per protestare contro le modifiche introdotte al piano urbanistico strutturale che aprono la strada a nuovi interventi di cementificazione.

Queste varianti sono, di fatto, inaccettabili, scellerate e pericolose perché; vanno ad ampliare il perimetro del territorio urbanizzato di ben 150 ettari che equivalgono a 1.500. 000 metri quadrati di nuove superfici potenzialmente cementificabili, circa 240 campi di calcio.

Non ha insegnato niente l’alluvione del 2017? E l’Emilia Romagna?

Ormai, oltre ai cambiamenti climatici gli studi scientifici puntano i riflettori sul consumo del suolo. La rapida urbanizzazione avvenuta negli ultimi decenni e il tessuto urbano sempre più denso limitano lo spazio per il drenaggio delle acque e il rischio di alluvioni aumenta notevolmente.

L’assessora Viviani dice che ampliare il territorio urbano non significa per forza cementificare. Allora perché queste scelte?

Di fatto si costruisce un’arma pericolosa per il nostro territorio che forse in un primo momento non verrà usata, ma poi?

Intanto i demolitori del verde hanno preso di mira l’area di via san marino per la costruzione del cubone quando esiste a poche centinaia di metri l’area ex-labrogarden già cementificata e da recuperare, ubicazione perfetta per l’impianto sportivo.

Questa amministrazione sembra sempre più insensibile alle richieste dei cittadini, dovrebbero, invece, ricordarsi che chi amministra la città lo fa per i cittadini. Ascoltare fa parte dell’amministrare non è una concessione!”

Comitato NO CUBONE

Basta cemento su Livorno, Roberta Diciotti comitato No Cubone

Basta cemento su Livorno, Umberto Art comitato Quartieri Nord

