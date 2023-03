Home

Livorno 2 marzo 2023 – Flc-Cgil Livorno, eletti i nuovi vertici

L’assemblea generale della Flc-Cgil provincia di Livorno, riunitasi ieri presso la sede Cgil di via Ciardi, ha eletto il nuovo presidente del direttivo e i nuovi membri della segreteria.

Le due nomine sono state proposte dalla segretaria generale in carica Veronica Virgili e approvate all’unanimità dall’assemblea generale.

Il nuovo presidente del direttivo è Roberto Mercanti mentre la nuova segreteria sarà composta, oltre che da Virgili, da Luca Tinacci e Massimo Ferrini, entrambi due new entry.

Virgili ha ringraziato i componenti della segreteria uscente per il lavoro svolto in questi anni: “Sono stati anni complessi e duri: tutti hanno fornito un contributo importante a sostegno delle nostre lotte, come sempre con professionalità e passione”.

