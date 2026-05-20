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Flotilla abbordata, il Comune di Collesalvetti chiede notizie sui due concittadini

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20 Maggio 2026

Flotilla abbordata, il Comune di Collesalvetti chiede notizie sui due concittadini

Collesalvetti (Livorno) 21 maggio 2026 Flotilla abbordata, il Comune di Collesalvetti chiede notizie sui due concittadini

L’Amministrazione comunale di Collesalvetti informa la cittadinanza che, dopo aver appreso, nel pomeriggio di ieri, la notizia relativa all’abbordaggio della nave “Alcyone”, appartenente alla Global Sumud Flotilla, da parte della Marina israeliana in acque internazionali, la Sindaca Sara Paoli si è immediatamente attivata per reperire informazioni ufficiali in merito alle condizioni di salute e alla posizione dei due concittadini presenti a bordo.

A tal fine è stata inviata una richiesta formale di aggiornamenti all’Unità di Crisi della Farnesina, al Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani e alla Prefettura di Livorno, chiedendo alle Autorità competenti di ricevere informazioni ufficiali sullo stato attuale dei cittadini coinvolti e sulle eventuali iniziative diplomatiche e consolari attivate a loro tutela.

L’Amministrazione comunale segue con attenzione l’evolversi della situazione, esprimendo vicinanza e preoccupazione per i due concittadini e per i loro familiari, auspicando che possano essere garantite piena assistenza e tempestive comunicazioni sulle loro condizioni.