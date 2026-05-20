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Cronaca

Flotilla, Bezzini e Mazzeo (Pd): “Immagini inaccettabili. La Toscana chiede rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale”

Cronaca

20 Maggio 2026

Flotilla, Bezzini e Mazzeo (Pd): “Immagini inaccettabili. La Toscana chiede rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale”

Livorno 20 maggio 2026 Flotilla, Bezzini e Mazzeo (Pd): “Immagini inaccettabili. La Toscana chiede rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale”

“Le immagini che arrivano da Israele degli attivisti della Global Sumud Flotilla sono inaccettabili e di una gravità inaudita. Civili inginocchiati, ammanettati ed esposti al pubblico ludibrio rappresentano un’offesa feroce alla dignità umana e una violazione che richiama con forza il tema del rispetto del diritto internazionale. Come rappresentanti delle istituzioni regionali toscane vogliamo esprimere profonda preoccupazione e far sentire la nostra vicinanza alle persone coinvolte; tra queste vi sono anche cittadine e cittadini italiani e toscani, Antonella Bundu, Dario Salvetti, Claudio e Federico Paganelli, Alfonso Coletta. Il Governo italiano deve attivarsi con determinazione per garantire tutela, sicurezza e il rilascio dei nostri concittadini; così come l’Europa deve chiedere il rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani. La Flotilla trasporta medicinali, generi alimentari e beni essenziali destinati alla popolazione civile della Striscia di Gaza, stremata dalla guerra, dalla distruzione e dalla privazione degli aiuti umanitari. Al contrario, le immagini diffuse in queste ore rappresentano un oltraggio alla dignità umana e un fatto incompatibile con il rispetto dei diritti fondamentali. Di fronte a immagini e fatti di questa gravità la Toscana non resterà in silenzio”. È quanto dichiarano Simone Bezzini, capogruppo Pd in Consiglio regionale e Antonio Mazzeo, consigliere regionale Pd e vicepresidente del Consiglio Regionale in merito alle immagini diffuse dal ministro israeliano Ben Gvir relative agli attivisti della Global Sumud Flotilla.

“Le immagini che arrivano da Israele degli attivisti della Global Sumud Flotilla sono inaccettabili e di una gravità inaudita. Civili inginocchiati, ammanettati ed esposti al pubblico ludibrio rappresentano un’offesa feroce alla dignità umana e una violazione che richiama con forza il tema del rispetto del diritto internazionale. Come rappresentanti delle istituzioni regionali toscane vogliamo esprimere profonda preoccupazione e far sentire la nostra vicinanza alle persone coinvolte; tra queste vi sono anche cittadine e cittadini italiani e toscani, Antonella Bundu, Dario Salvetti, Claudio e Federico Paganelli, Alfonso Coletta. Il Governo italiano deve attivarsi con determinazione per garantire tutela, sicurezza e il rilascio dei nostri concittadini; così come l’Europa deve chiedere il rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani. La Flotilla trasporta medicinali, generi alimentari e beni essenziali destinati alla popolazione civile della Striscia di Gaza, stremata dalla guerra, dalla distruzione e dalla privazione degli aiuti umanitari. Al contrario, le immagini diffuse in queste ore rappresentano un oltraggio alla dignità umana e un fatto incompatibile con il rispetto dei diritti fondamentali. Di fronte a immagini e fatti di questa gravità la Toscana non resterà in silenzio”. È quanto dichiarano Simone Bezzini, capogruppo Pd in Consiglio regionale e Antonio Mazzeo, consigliere regionale Pd e vicepresidente del Consiglio Regionale in merito alle immagini diffuse dal ministro israeliano Ben Gvir relative agli attivisti della Global Sumud Flotilla.