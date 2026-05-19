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Cronaca

Flotilla, confronto in Comune tra il sindaco Salvetti e i manifestanti

Cronaca

19 Maggio 2026

Flotilla, confronto in Comune tra il sindaco Salvetti e i manifestanti

Livorno, 19 maggio 2026 Livorno in piazza per la Flotilla, confronto diretto con il sindaco

Un confronto diretto tra manifestanti e istituzioni si è svolto in Comune a Livorno in occasione del presidio organizzato dopo l’attacco alla Flotilla in acque europee.

Durante la mobilitazione, alcuni partecipanti sono entrati all’interno del municipio dove hanno incontrato il sindaco Luca Salvetti per discutere della situazione internazionale e delle tensioni legate al conflitto in Medio Oriente.

Secondo quanto riferito nel comunicato diffuso dall’amministrazione comunale, nel corso dell’incontro il primo cittadino avrebbe espresso condivisione rispetto alle preoccupazioni sollevate dai manifestanti. «Il Sindaco ha condiviso le motivazioni e le preoccupazioni dei manifestanti di fronte a una situazione internazionale grave e inaccettabile, per la quale la gran parte dei governi, compreso quello italiano, non dimostrano alcuna volontà di intervenire e individuare strade diplomatiche e di confronto per far cessare le guerre, i genocidi e le aggressioni in atto».

Salvetti avrebbe inoltre assunto una posizione netta sul ruolo del Governo italiano rispetto al conflitto. «Il Sindaco si è detto fermamente convinto che il governo italiano debba una volta per tutte mostrare la propria posizione, senza ambiguità, nei confronti dei partiti che sostengono il governo guidato dal criminale internazionale Netanyahu».

Nel comunicato viene poi ribadita la necessità di sostenere le iniziative umanitarie rivolte alla popolazione palestinese. «È opportuno inoltre garantire il massimo sostegno e l’aiuto a coloro che sono partiti con la flotilla per fornire aiuto alla popolazione palestinese e a tutti gli altri popoli che sono in questo momento sotto attacco».

L’amministrazione comunale ha infine richiamato il ruolo storico della città nelle mobilitazioni pacifiste e nell’accoglienza. «Livorno, da sempre, è luogo che ripudia guerre, aggressioni e prevaricazioni. Lo ha dimostrato in tutte le recenti crisi internazionali portando migliaia di persone in piazza a manifestare».

Nel testo viene citato anche l’impegno della città sul fronte migratorio: «Lo dimostra da oltre tre anni con l’impegno profuso sull’accoglienza delle 24 navi migranti inviate dal Governo Meloni nel porto labronico».

Il comunicato si conclude annunciando che «Il Sindaco, la Giunta e le forze politiche che li sostengono porteranno queste istanze sia in Consiglio Comunale, sia nelle altre sedi istituzionali del nostro Paese».