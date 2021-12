“Focolaio al Pronto Soccorso”: da oggi Tampone per tutti gli utenti in sosta. L’Asl aumenta i controlli

Cronaca

16 Dicembre 2021

Ospedale Livorno, disposti tamponi per tutti gli utenti in sosta al Pronto Soccorso

LIVORNO, 16 dicembre 2021

La direzione sanitaria dell’ospedale di Livorno ha disposto che:

tutte le persone in sosta al pronto soccorso con patologie di qualsiasi tipo

saranno sottoposte a test antigenico rapido di terza generazione

che in 15 minuti assicura un esito diagnostico elevato molto prossimo al test molecolare; anche per tutte le persone in sosta all’interno del retro-triage benché asintomatiche.

La decisione è stata presa a seguito di quanto avvenuto nei giorni scorsi quando; grazie al monitoraggio continuo effettuato per contrastare la diffusione del Covid19 tra i ricoverati erano emersi 14 casi di positività.

Si tratta di un numero che, pur tenendo conto della curva in crescita dei contagi nella popolazione, risulta anomalo.

Dall’analisi e ricostruzione dei flussi effettuati dai degenti risulta ipotizzabile un contagio con origine multifattoriale dovuto sia allo stazionamento per accertamenti diagnostici al pronto soccorso tra persone presentatesi per altre patologie e senza sintomi riconducibili al Covid, sia a degenti entrati con test negativo, ma già in fase di incubazione.

Da qui la scelta di alzare ulteriormente il livello di controllo grazie anche alla dedizione e professionalità del personale ospedaliero che si è concentrato sulla risoluzione della problematica.

Le persone risultate positive sono tutte in buona salute e non presentano sintomi riconducibili al Covid.

Ad ulteriore tutela della sicurezza pubblica sono in quarantena circa 30 degenti (domicilio o in reparto a seconda delle singole condizioni cliniche).

Le analisi tuttora in corso stanno cercando l’eventuale presenza della variante Omicron.