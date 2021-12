Home

Focolaio covid in ospedale a Livorno, Lega: tutelare pazienti e lavoratori

17 Dicembre 2021

Livorno 17 dicembre 2021

Ospedale Livorno, Landi (Lega): preoccupa focolaio covid, tutelare pazienti e lavoratori

“Il focolaio del covid verificatosi all’ospedale di Livorno desta preoccupazione e spinge a tenere alta l’attenzione, soprattutto in un periodo come questo in cui si registra un aumento degli accessi ospedalieri anche per altre patologie. Bene ha fatto l’Asl ad avviare un’indagine interna per risalire alla dinamica dei contagi e fondamentale adottare cautele per non rallentare l’attività ospedaliera. Allo stesso tempo è importante anche rassicurare l’utenza e i medici, gli infermieri e gli operatori socio-sanitari che con dedizione e abnegazione sono in prima linea da quasi due anni.”

Lo scrive il consigliere regionale della Lega Toscana Marco Landi

