13 Gennaio 2022

Focolaio Covid nella Libertas, rimandata la partita con Varese

Livorno 13 gennaio 2022

La Libertas Livorno informa:

la partita Coelsanus Varese-Maurelli Group Libertas Livorno in programma per domenica 16 gennaio alle 18 e valevole come quindicesima giornata di campionato

è stata rinviata a data da destinarsi dalla Federazione Italiana Pallacanestro

a causa del perdurante focolaio Covid-19 nelle fila della squadra amaranto.

