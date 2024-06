Home

21 Giugno 2024

Focolaio di Cerambicide dal collo rosso, conclusa la prima fase di eradicazione a Solvay

Rosignano Solvay (Rosignano Marittimo, Livorno9 21 giugno 2024 – Focolaio di Cerambicide dal collo rosso, conclusa la prima fase di eradicazione a Solvay

A distanza di quasi un anno dal primo ritrovamento di alcuni esemplari di Cerambicide dal collo rosso, si è conclusa la prima fase dei lavori di eradicazione del primo focolaio toscano del pericoloso insetto che attacca e distrugge le piante da frutto (albicocchi, susini, peschi, ciliegi, mandorli).

Nei mesi scorsi sono state effettuate le operazioni di bonifica fitosanitaria che hanno portato all’abbattimento e distruzione di 953 alberi, per la maggior parte posti in giardini privati, a Rosignano Solvay.

Le attività comunque non sono terminate, al momento nell’area infestata e nell’area circostante sono state posizionate trappole entomologiche per verificare l’eventuale presenza di insetti adulti. Contemporaneamente il Servizio fitosanitario regionale, direttamente o tramite esperti incaricati, sta svolgendo indagini accurate per verificare la presenza di altre piante infestate.

Si invita a non toccare, né tanto meno rimuovere, le trappole. Si ricorda, inoltre, che la collaborazione da parte dei cittadini è fondamentale, sia per la segnalazione di casi sospetti, sia per le fasi di indagine e di rimozione delle piante infette.

Finora la comunità di Rosignano ha dimostrato un alto senso civico, collaborando attivamente con il Servizio fitosanitario per combattere l’infestazione.