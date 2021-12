Home

Focolaio tra equipaggio del traghetto Olbia-Livorno, positivi accolti in Toscana

30 Dicembre 2021

Focolaio tra equipaggio del traghetto Olbia-Livorno, positivi accolti in Toscana

Livorno 30 dicembre 2021

Il 28 dicembre, la Mega Express Five della Corsica Ferries che sarebbe dovuta partire dal porto di Golfo Aranci, nel nord-est della Sardegna, alla volta di Livorno, non ha lasciato le coste della Sardegna

A impedire la la partenza della corsa prevista è stata l’accertata positività al Covid di 23 componenti dell’equipaggio

I 330 passeggeri e le 113 auto già imbarcate sono stati riprotetti su una nave Moby.

Dopo la sosta di ieri il traghetto Mega Express Five della Corsica Ferries è partito oggi dal porto di Olbia alla volta di Vado Ligure.

I positivi, che per tutto questo tempo sono stati isolati dal resto dell’equipaggio, da Vado Ligure saranno accompagnati con “transfer protetto” in una residenza Covid in Toscana.

Il resto dell’equipaggio rimarrà a bordo in quarantena fino al 3 gennaio, giorno in cui saranno eseguiti nuovi test.

