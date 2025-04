Home

28 Aprile 2025

Fognatura Carducci/Larderel: lavori straordinari anche notturni, i divieti

Livorno 28 aprile 2025 Fognatura Carducci/Larderel: lavori straordinari anche notturni, i divieti

Dal 28 aprile al 14 maggio, salvo imprevisti, i tecnici di ASA saranno impegnati in un intervento straordinario e urgente sulla fognatura nera ubicata in viale Carducci, davanti al Cisternone.

In alcuni momenti, i lavori si svolgeranno anche di notte. Questo per velocizzare i tempi di intervento e ridurre così i disagi alla cittadinanza, soprattutto nei giorni 7,8,9 e 10 maggio.

Per consentire l’attività di cantiere in condizioni di sicurezza saranno istituiti:

il restringimento di carreggiata a una sola corsia di marcia su viale Carducci, corsia lato nord, dall’intersezione con via Curtatone e Montanara all’intersezione con via Magagnini;

restringimento di carreggiata a una sola corsia di marcia su via de Larderel/viale Carducci, corsia lato sud, dall’intersezione con via Chiellini all’intersezione con via Galilei;

il restringimento di carreggiata e divieto di sosta con rimozione forzata su via del Corona, ambo i lati, dal civico 70 all’intersezione con via Sproni;

restringimento di carreggiata e divieto di sosta con rimozione forzata su via del Corona, stradello di accesso al retro Cisternone, per 20 metri;

il divieto di sosta con rimozione forzata su viale Carducci, corsia lato nord (fronte Cisternone), dall’intersezione con via Galilei all’intersezione con via Magagnini;

restringimento di carreggiata a una sola corsia di marcia su viale Carducci, corsia lato nord (fronte Cisternone), dall’intersezione con via Galilei all’intersezione con via Magagnini;

il restringimento di carreggiata su via Galilei nel tratto compreso tra l’intersezione con via Sant’Andrea e viale Carducci;

divieto di sosta con rimozione forzata su via Galilei, lato pista ciclabile, da fronte chiesa all’intersezione con via Terreni.



Altri provvedimenti riguardanti la viabilità saranno adottati durante il corso dei lavori, in base alle esigenze che si presenteranno durante il cantiere e che saranno tempestivamente comunicate.

