Fognatura rotta, chiuse piazza San Jacopo e via dell’Eremo

11 Agosto 2022

Livorno, 11 agosto 2022 – Fognatura rotta, chiuse piazza San Jacopo e via dell’Eremo

In seguito alla rottura di un tratto della fognatura nella piazza San Jacopo in Acquaviva, la Polizia Municipale ha provveduto a chiudere al traffico veicolare via dell’Eremo e piazza San Jacopo nel tratto compreso tra il viale Italia e via della Pieve.

Le strade saranno riaperte a conclusione della riparazione, momentaneamente in corso.

Sul posto, oltre alla Polizia Municipale sono presenti i tecnici del Comune.

