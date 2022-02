Home

9 Febbraio 2022

Foibe: Giorno del Ricordo, Salvetti deporrà una corona di fiori

Giorno del Ricordo, il Sindaco deporrà una corona al largo Vittime delle Foibe

La commemorazione domani, giovedì 10 febbraio, alle ore 11.45 alla presenza delle massime autorità

Livorno, 9 febbraio 2022

Per rievocare la tragedia delle foibe e le vicende legate all’esodo giuliano e dalmata, domani, giovedì 10 febbraio sarà deposta una corona al largo Vittime delle Foibe, lo spazio che si trova all’incrocio tra via della Capraia, via della Meloria e via Corridoni ad Antignano.

La commemorazione nel Giorno del Ricordo, alla presenza del sindaco Luca Salvetti, si terrà alle ore 11.45.

Il Giorno del Ricordo è una solennità civile nazionale italiana, celebrata il 10 febbraio di ogni anno, che ricorda i massacri delle foibe e l’esodo giuliano dalmata. Istituita con la legge 30 marzo 2004 n. 92, vuole “conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”.

La data prescelta è il giorno in cui, nel 1947, furono firmati i trattati di pace di Parigi, che assegnarono alla Jugoslavia; l’Istria, il Quarnaro, la città di Zara con la sua provincia e la maggior parte della Venezia Giulia, in precedenza facenti parte dell’Italia.

