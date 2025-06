Folata di vento mentre ripone l’attezzatura: Skysurfer vola su un tetto, elitrasportato a Cisanello

Home

29 Giugno 2025

Grave incidente a Vada durante attività di Sky Surf: giovane ferito trasportato d’urgenza a Cisanello

Paura nel tardo pomeriggio di oggi a Vada, dove un giovane sportivo è rimasto gravemente ferito a causa di un drammatico incidente avvenuto subito dopo una sessione di sky surf. L’episodio si è verificato intorno alle ore 18:40, quando una violenta folata di vento ha investito il ragazzo mentre stava riponendo le attrezzature appena utilizzate, scaraventandolo improvvisamente sul tetto di una struttura vicina.

Durante il volo, il giovane ha impattato violentemente contro una lamiera metallica, riportando gravi ferite, in particolare all’addome – giudicata critica dai soccorritori – e alla gamba. L’allarme è stato lanciato immediatamente e sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Livorno, che ha raggiunto il tetto utilizzando una scala italiana per prestare soccorso insieme al personale sanitario del 118.

Le operazioni di primo intervento si sono svolte in condizioni complesse: dopo aver tamponato le profonde ferite, il ragazzo è stato immobilizzato e recuperato in sicurezza, per poi essere rapidamente trasportato a terra. Vista la gravità del trauma addominale, è stato disposto il trasferimento d’urgenza con elisoccorso all’ospedale di Cisanello, specializzato in traumi maggiori.

Le sue condizioni sono gravi ma al momento non si hanno ulteriori aggiornamenti ufficiali. L’episodio riporta l’attenzione sulla pericolosità di alcune manovre e sulla necessità di massima prudenza anche nelle fasi di disallestimento delle attrezzature sportive in presenza di vento improvviso e instabile.

