Cronaca

Folgore, il Generale Vergori incontra il Vescovo di Livorno

21 Gennaio 2022

Delineata la possibilità di realizzare a Livorno un monumento in ricordo dei caduti delle missioni internazionali

Livorno, 21 gennaio 2022 – Il Comandante della Brigata paracadutisti “Folgore”, Generale di Brigata Roberto Vergori, ha fatto visita al Vescovo di Livorno, Monsignor Simone Giusti.

L’incontro, avvenuto presso la sede del Vescovado livornese, è stata occasione per condividere alcune riflessioni sui valori fondamentali di riferimento per i militari, sull’importanza della disponibilità incondizionata al servizio e del “valore di donare la vita per la Patria”.

Nel corso dell’incontro sono stati tratteggiati i lineamenti della possibile realizzazione, a Livorno, di un monumento in ricordo dei caduti nelle missioni internazionali.

