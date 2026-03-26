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Folgorini in evidenza al Trofeo di Novi Ligure: oro, bronzo e piazzamenti di prestigio

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26 Marzo 2026

Folgorini in evidenza al Trofeo di Novi Ligure: oro, bronzo e piazzamenti di prestigio

Livorno 26 marzo 2026 Folgorini in evidenza al Trofeo di Novi Ligure: oro, bronzo e piazzamenti di prestigio

Ancora segnali positivi dal settore giovanile dei Folgorini, protagonista di una nuova importante esperienza sportiva nel fine settimana appena trascorso. Domenica, infatti, i giovani atleti hanno preso parte al 1º Trofeo Città di Novi Ligure, competizione utile non solo per misurarsi con realtà diverse, ma soprattutto per proseguire il percorso di crescita tecnica e personale.

I risultati non si sono fatti attendere. Nella specialità del kata è arrivata una splendida medaglia d’oro grazie a Salvatore Cossu, primo classificato nella categoria Under 14 cinture verde/blu. Nella stessa disciplina, buona prova anche per Erik Ippolito, che ha conquistato un quinto posto, dimostrando solidità e margini di miglioramento.

Soddisfazioni anche nel kumite, dove Gabriele Termini ha centrato un terzo posto nella categoria Under 14 +45 kg, salendo sul podio al termine di incontri combattuti con determinazione. Buon piazzamento anche per Matteo Sartor, quinto classificato, mentre segnali incoraggianti sono arrivati dalle prestazioni dei fratelli Auro ed Elia Baldini, protagonisti di gare positive.

A rendere ancora più significativa la partecipazione al torneo è stata la presenza, come ospite speciale, del campione olimpico Luigi Busà, punto di riferimento per tutto il movimento e fonte di ispirazione per i giovani atleti presenti.

Il gruppo dei Folgorini è stato seguito dai tecnici Rico Simonetti e Graziano Ligas, che continuano a lavorare con attenzione sulla crescita del vivaio, confermando l’importanza di esperienze come questa per costruire il futuro sportivo dei ragazzi.

Una trasferta che, al di là dei risultati, rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di formazione di una squadra giovane ma già capace di togliersi soddisfazioni.