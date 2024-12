Home

Foligno-Livorno, caos in tribuna: calci al presidente Esciua

15 Dicembre 2024

Aggressione in tribuna al presidente del Livorno: episodio increscioso a Foligno

Un episodio spiacevole ha segnato il finale di gara tra Foligno e Livorno, giocata presso lo stadio Enzo Blasone. Al termine del match, sugli spalti si è verificata un’aggressione ai danni del presidente amaranto Joel Esciua, denunciata dalla società tramite il responsabile marketing Maurizio Laudicino.

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Laudicino ha raccontato l’accaduto: “Quello che è accaduto è un episodio increscioso. Il nostro presidente è stato preso a calci da alcuni sostenitori presenti. È un qualcosa che finora non era mai successo in tutti gli stadi nei quali eravamo andati e speriamo che non capiti nuovamente”.

L’episodio, definito senza precedenti, ha scosso l’ambiente amaranto, che auspica che simili situazioni non si ripetano in futuro. Resta da chiarire la dinamica completa dell’aggressione e le eventuali responsabilità dei tifosi umbri coinvolti. Non è ancora noto se la società procederà con ulteriori denunce o iniziative legali, ma il caso ha già sollevato polemiche sul tema della sicurezza negli stadi e sui comportamenti sugli spalti.