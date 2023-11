Home

“Follia pensare di negare la libertà di scelta allo studio. Il PD faccia mea culpa sullo smantellamento delle province”

18 Novembre 2023

Livorno 18 novembre 2023 – “Follia pensare di negare la libertà di scelta allo studio. Il PD faccia mea culpa sullo smantellamento delle province”.

Numero chiuso nei licei di Livorno, l’intervento di Alessandro Palumbo, Presidente Provinciale Gioventù Nazionale Livorno che pone l’attenzione sulla legge Del Rio voluta e votata nel 2014 dal PD:

“Riteniamo gravissima le dichiarazioni della Presidente della Provincia di Livorno, Sandra Scarpellini, la quale avanza una proposta alquanto strampalata – che verrà presentata durante il prossimo consiglio provinciale – per arginare le iscrizioni ai licei Enriques e Cecioni.

A parole si sostiene che non si vuole parlare di numero chiuso, ma di fatto lo sarà, poiché per arginare le iscrizioni c’è un solo modo: adottare criteri di selezione.

Una selezione che, fatta in età pre-adolescenziale, oltre a negare il sacrosanto diritto allo studio, consideriamo del tutto ingiusta.

Riteniamo, inoltre, che non sia mai stata fatta , in questi anni, una programmazione di lungo periodo da parte della Provincia sull’edilizia scolastica di sua competenza.

Sono invece state adottate soluzioni spesso improvvisate e assai discutibili per trovare spazi alternativi alle classi, per non parlare invece del triste e vergognoso capitolo della struttura di via Calafati.

E poco giustificano le parole della Presidente Scarpellini, lamentando di non avere risorse sufficienti.

Di questo dovrebbe chiedere conto a casa sua, essendo stato il Partito Democratico che, con la “Legge Del Rio”, dal PD voluta e votata nel 2014, ha poi smantellato l’ente , rendendolo non eletto dai cittadini, privato di agibilità politica incisiva e svuotato di risorse adeguate per gestire le materie rimaste sotto la sua competenza (tra cui quella dell’edilizia scolastica superiore).

Gli studenti, i docenti e le famiglie, non possono pagare le conseguenze degli errori derivanti dalle scelte fatte dal Partito Democratico sia a livello locale che nazionale.

Si richiede ,perciò, alla Presidente Scarpellini un impegno a cercare le risorse necessarie , per rimettere a norma gli immobili ancora inagibili, coinvolgendo gli altri Enti per trovare una soluzione più ragionevol”e.

Alessandro Palumbo – Presidente Provinciale Gioventù Nazionale Livorno

