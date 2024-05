Home

Fondali Puliti 2024, appuntamento venerdì 31

26 Maggio 2024

Fondali Puliti 2024, appuntamento venerdì 31

Giornata finale allo Scoglio della Regina, insieme a ragazzi e istituzioni

Livorno, 26 maggio 2024 –

Dopo il successo della Giornata del Mare festeggiata ai bagni Pancaldi con i bambini delle scuole elementari, è la volta dei più grandi celebrare l’ambiente marino e le sue preziose risorse.

L’evento si svolgerà la mattina di venerdì 31 maggio allo Scoglio della Regina coinvolgendo tantissimi ragazzi delle scuole superiori e medie della città di Livorno e sarà aperto anche alla cittadinanza.

Parteciperanno anche gli studenti che ASL, Guardia Costiera, ARPAT e Società Nazionale Salvamento hanno già incontrato nell’ambito del progetto “un Mare di amici”, un progetto finalizzato a promuovere negli istituti scolastici percorsi di educazione alla salute e alla salvaguardia dell’ambiente, in particolare di mare e coste.

Nell’occasione avrà luogo anche l’ormai tradizionale edizione di “Fondali Puliti”, una manifestazione finalizzata a rimuovere i rifiuti e la plastica dal mare a tutela della straordinaria biodiversità dei litorali livornesi.

Nella cornice del Polo della logistica e delle alte tecnologie intitolato al già Comandante Generale delle Capitanerie di porto, Ammiraglio Pollastrini, gli studenti potranno visitare gli stand dei promotori dell’iniziativa e quelli di tanti altri Enti impegnati nella difesa del mare e dell’ambiente e nella ricerca scientifica applicata al mare e al clima

come l’Ente gestore dell’Area Marina Protetta delle Secche della Meloria e la Cooperativa Aplisya, il Centro Interuniversitario di Biologia Marina, il Centro Nazionale delle Ricerche – Istituto per la Bioeconomia, il Consorzio LAMMA,

ma anche il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato con la Sezione Nautica, la Polizia Provinciale, la Lega Navale Italiana, l’associazione Marevivo e l’associazione Acchiapparifiuti.

Anche Croce Rossa Italiana, Misercordia, SVS e CISOM assicureranno la propria presenza.

Mentre i ragazzi visiteranno gli stand e la mostra itinerante “Only One” di Marevivo, centri diving e volontari rimuoveranno i rifiuti dai fondali della Bellana sotto l’occhio vigile e la collaborazione dei Nuclei Subacquei dei Vigili del Fuoco e della Guardia Costiera.

Tante le attività laboratoriali e pratiche previste, con il personale ARPAT e i biologi della Guardia Costiera che preleveranno e analizzeranno campioni di acqua di mare insieme alle scolaresche.

Si vedranno all’opera gli elicotteri e le motovedette della Guardia Costiera, le moto d’acqua della Polizia di Stato e i professionisti del salvamento che simuleranno delle operazioni di salvataggio di bagnanti in difficoltà, anche con l’aiuto dei cani “Ettore” e “Ariel”.

Non mancheranno, per tutti, utili consigli su come vivere il mare in sicurezza e nel rispetto dell’ambiente e della legalità.