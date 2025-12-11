Home

Cronaca

Fondazione Livorno 1947 ets e Dynamo Sport: insieme per tre anni nel segno della solidarieta’ e dell’inclusione

Cronaca

11 Dicembre 2025

Fondazione Livorno 1947 ets e Dynamo Sport: insieme per tre anni nel segno della solidarieta’ e dell’inclusione

Livorno 11 dicembre 2025 Fondazione Livorno 1947 ets e Dynamo Sport: insieme per tre anni nel segno della solidarieta’ e dell’inclusione

Nei giorni scorsi Fondazione Libertas Livorno 1947 ETS e Dynamo Sport hanno presentato un accordo di collaborazione della durata di tre anni che prevede la costruzione di un programma di iniziative sportive, educative e sociali condivise con il supporto e la partecipazione attiva del ‘mondo Libertas’ che comprende tutte le anime del Club (prima squadra, Academy, Basket in carrozzina).

Saranno messi in agenda momenti di incontro tra atleti e ragazzi con fragilità partecipanti a progetti di Baskin; eventi di sport inclusivo e raccolta fondi a favore delle fondazioni e formazione rivolta a tecnici, giovani e famiglie, oltre a campagne di sensibilizzazione per promuovere una nuova cultura dello sport che pone al centro gli individui e la comunità.

Alla presentazione hanno partecipato Yann Inghilesi (Presidente Fondazione Libertas 1947 ETS), Carlotta Sichi (Direttrice Dynamo Sport), Giacomo ‘Gek’ Galanda (Ambasciatore Dynamo Camp, Capitano della nazionale italiana argento olimpico ad Atene 2004, Testimonial Dynamo Sport e GS Eventi) ed Ettore Saracca General (Fundraising Manager Fondazione Libertas Livorno 1947 ETS).

Yann Inghilesi :

“Condividiamo i valori di Dynamo Sport e vogliamo far crescere il progetto della Fondazione Libertas e di tutta la Libertas nell’inclusività, nel sociale. Siamo molto orgogliosi di avviare questa collaborazione che si estenderà dal mondo sportivo al mondo sociale”.

Carlotta Sichi:

“Siamo onorati di sottoscrivere questo accordo, perché la Libertas Livorno è una società storica del panorama cestistico nazionale. Siamo felici di fondere i nostri valori, sia sportivi con Dynamo Sport, che sociali di Fondazione Dynamo Camp”

Giacomo ‘Gek’ Galanda: “

Trovo giusto spendere il mio post carriera per progetti con un valore importante. Da una parte c’è il valore di Dynamo che va vissuto conoscendo le meravigliose persone che si occupano di bimbi non patologie e disabilità e che in quelle settimane che trascorrono in Dynamo trovano motivazioni e momenti di gioia vera”.

Ettore Saracca:

“L’accordo con Dynamo Sport ci permette di ampliare i nostri progetti, le nostre ambizioni sportive che vanno di pari passo con quelle che riguardano il sociale. Sono grato a Dynamo Sport che ha creduto in questa condivisione. Livorno ha la forza, la storia e la possibilità per sostenere questi progetti”

Fondazione Livorno 1947 ets e Dynamo Sport: insieme per tre anni nel segno della solidarieta’ e dell’inclusione